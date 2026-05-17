حصل فريق من طلاب جامعة النيل الفرقة الثانية بكلية التكنولوجيا الحيوية على المركز الثاني في النسخة السابعة من مسابقة Harvard Health Systems Innovation Lab (HSIL) Hackathon 2026، والتي أُقيمت بالقاهرة واستضافتها الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

قدم فريق جامعة النيل مشروعهم “Neurozen” وهو منصة تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل صور الرنين المغناطيسي بهدف التنبؤ بالخصائص الجينية لأورام الدماغ من نوع Glioma دون الحاجة إلى تدخل جراحي، بما يسهم في تسريع عملية التشخيص وتحسين فرص العلاج وتقليل المخاطر المرتبطة بالإجراءات الجراحية التقليدية.

وضم الفريق الطلاب: جنا حسام عبدالوهاب، وأدهم محمد الدقرني، ومحمد أحمد عارف، حيث تمكنوا من المنافسة وسط مشاركة عالمية واسعة، بدأت بأكثر من 13 ألف متقدم من مختلف أنحاء العالم، عبر أكثر من 50 معرضا وفعالية دولية، فيما شهدت المنافسات على المستوى المصري تقدم نحو 650 فريقا، تم اختيار 50 فريقا منهم، وصولاً إلى 22 فريقاً فقط في المرحلة النهائية.

ونجح الفريق في حصد المركز الثاني بالمسابقة، وهو ما أهلهم للانضمام إلى برنامج احتضان المشاريع، والحصول على دعم وإشراف من جامعة هارفارد وشركة Orange، إلى جانب عرض المشروع خلال فعالية عالمية تقام بجامعة هارفارد في مدينة بوسطن بالولايات المتحدة الأمريكية.

من جانبهم أعرب أعضاء الفريق عن سعادتهم الكبيرة بتحقيق هذا الإنجاز والوصول إلى هذه المرحلة المتقدمة من المنافسة العالمية، مؤكدين أن مشروع “Neurozen” جاء انطلاقاً من رغبتهم في توظيف الذكاء الاصطناعي لخدمة القطاع الطبي وتطوير أدوات أكثر دقة وسرعة في تشخيص أورام الدماغ.

وأوضح الفريق أن المنصة يمكن أن تسهم مستقبلاً في مساعدة الأطباء على اتخاذ قرارات علاجية أكثر دقة، وتقليل الحاجة إلى التدخلات الجراحية، بما ينعكس إيجابياً على المرضى ويحسن فرص العلاج معربين عن تطلعهم إلى تطوير المشروع خلال المرحلة المقبلة وتحويله إلى حل طبي متكامل يمكن الاستفادة منه على نطاق أوسع.

