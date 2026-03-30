إزالة 112 حالة تعدٍ بمساحة تتجاوز 19 ألف متر في حملة بالأقصر

تابع الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، أعمال تطهير ورفع المخلفات بترعة الشرقاوية بحي غرب شبرا الخيمة، والتي تنفذها مديرية الري بالقليوبية، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لرفع كفاءة المجاري المائية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

توجيهات برفع المخلفات بشكل فوري

وخلال الجولة، وجه المحافظ برفع كافة التراكمات والمخلفات أولًا بأول، مع تكثيف أعمال التطهير الدورية، لضمان تحقيق السيولة المائية ومنع أي تأثيرات سلبية على البيئة والصحة العامة.

تنسيق مستمر بين الأجهزة التنفيذية

وشدد المحافظ على ضرورة التنسيق بين الجهات التنفيذية المختصة، وسرعة التعامل مع أي ملاحظات ميدانية، مع المتابعة المستمرة لحالة الترعة للحفاظ على المظهر الحضاري للمنطقة.

إنشاء كوبري مشاة لتأمين المواطنين

كما وجه المحافظ بإنشاء كوبري مشاة أمام مجمع المدارس على ترعة الشرقاوية، بما يحقق السيولة المرورية ويوفر عبورًا آمنًا للطلاب والمواطنين.

تطوير الكوبري القائم ورفع كفاءته

وتضمنت التوجيهات أيضًا تطوير ورفع كفاءة الكوبري القائم الرابط بين جانبي الترعة، ليتناسب مع أعمال التطوير الجارية بالمنطقة.

خطة مستمرة لتحسين جودة الحياة

وأكد المحافظ استمرار جهود المحافظة في تنفيذ خطة تطهير ورفع كفاءة الترع والمصارف بمختلف المراكز والمدن، بما يسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات.