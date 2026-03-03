إعلان

الأحد.. نظر استئناف رئيس حي شرق الإسكندرية السابق في واقعة الرشوة

كتب : محمد عامر , محمد البدري

03:14 م 03/03/2026

تعبيرية عن محاكمة

تنظر محكمة جنايات مستأنف الإسكندرية، الأحد المقبل، جلسة استئناف المتهم رئيس حي شرق الإسكندرية على حكم أول درجة، وذلك في واقعة اتهامه بقضية الرشوة.

السجن المشدد 7 سنوات

كانت محكمة جنايات الإسكندرية قضت بالسجن المشدد 7 سنوات وغرامة مائة ألف جنيه لـ "ح.ز.ال" رئيس مركز ومدينة المحلة سابقا ورئيس حي شرق السابق، لاتهامه في قضية رشوة.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الحي عبد الله بقوش، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار أيمن عبد الله أبو غزالة، والمستشار محمد سعيد عبد الحميد، وسكرتير المحكمة كريم الجنادي.

تفاصيل واقعة الرشوة

ترجع وقائع القضية رقم 1329 لسنة 2025 جنايات قسم شرطة باب شرقي إلى طلب المتهم الأول "ح.ز.ال" 53 سنة رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية رشوة من المتهم الثاني "م.ال.هـ" صاحب شركة مقاولات عمومية، مقيم محافظة الغربية.

وكشفت التحقيقات أن المتهم الأول بصفته موظفًا عموميًا، طلب وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن طلب من المتهم الثاني "م.ال.هـ" مبلغ مائتي ألف جنيه وأخذ منها 140 ألف، على سبيل الرشوة مقابل إنهاء إجراءات صرف المستخلصات المالية المستحقة لشركة المتهم لدى المحافظة عن أعمال مقاولات يجري تنفيذها على النحو المبين بالتحقيقات.

القبض على رئيس حي شرق السابق

وألقى قطاع الأمن العام لمنطقة غرب الدلتا لتنفيذ الأحكام، القبض على رئيس حي شرق الإسكندرية السابق هارب من حكم غيابي بالسجن المؤبد في قضية رشوة بإحدى محافظات الدلتا، وجرى إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها المتقدم.

الإسكندرية محكمة جنايات الإسكندرية رئيس حي شرق الإسكندرية السابق الرشوة رشوة رئيس حي في الإسكندرية غرامة مالية احب شركة مقاولات رئيس مدينة المحلة

