

شهدت الشوارع التجارية بمحافظة المنيا، مساء اليوم الأحد، التزامًا كبيرًا في ثاني أيام تنفيذ قرار الإغلاق في تمام التاسعة مساءً، تنفيذًا لقرارات الدولة الهادفة إلى ترشيد استهلاك الكهرباء لمدة شهر.

شوارع رئيسية تلتزم بالإغلاق

وشملت حالة الالتزام عددًا من الشوارع الحيوية، أبرزها شوارع الحسيني وابن خصيب بمدينة المنيا، وشارع 23 يوليو بمدينة ملوي، إلى جانب شوارع الجمهورية بمراكز بني مزار وأبو قرقاص وسمالوط، حيث أُغلقت المحال في الموعد المحدد، باستثناء الأنشطة المستثناة مثل المخابز والصيدليات والسوبر ماركت.

حملات مكثفة ومتابعة ميدانية

كما شهدت الشوارع الرئيسية والداخلية بمختلف مدن المحافظة تكثيفًا للحملات المرورية لمتابعة تنفيذ القرار، بالتوازي مع خفض مستويات الإضاءة بأعمدة الإنارة في الشوارع والكورنيش والميادين المختلفة، ضمن إجراءات ترشيد الطاقة.

توجيهات حاسمة من المحافظ

من جانبه، شدد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، على رؤساء الوحدات المحلية بضرورة الالتزام الكامل بتطبيق القرار على جميع المحال العامة، مع استثناء الأنشطة المحددة وفق الضوابط المنظمة، مؤكدًا اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

دعوة للالتزام وترشيد الاستهلاك

كما وجه المحافظ بخفض مستويات الإضاءة مع الحفاظ على الإنارة الكافية بالطرق السريعة والشوارع الرئيسية، مناشدًا أصحاب المحال والمواطنين الالتزام بمواعيد الغلق المحددة، مع استمرار المتابعة الميدانية على مدار الساعة من خلال مركز السيطرة، بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية، لرصد مدى الالتزام بتطبيق القرار.