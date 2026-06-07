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الدفاعات الروسية تحبط هجومًا جويًا واسعًا وتدمر مئات المسيرات

كتب : مصراوي

02:29 ص 07/06/2026

الدفاعات الروسية تحبط هجومًا جويًا واسعًا

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن وحدات الدفاع الجوي تمكنت من اعتراض وتدمير 339 طائرة مسيرة أوكرانية خلال 13 ساعة، في واحدة من أكبر عمليات التصدي للهجمات الجوية منذ اندلاع الحرب بين موسكو وكييف.

ووفقًا لما نقلته سكاي نيوز، أوضحت الوزارة في بيان عبر تطبيق "تيليغرام" أن عمليات الاعتراض جرت بين الساعة السابعة صباحًا والثامنة مساءً بالتوقيت المحلي، وشملت 13 منطقة روسية إلى جانب مناطق فوق البحر الأسود.

وأضافت الوزارة أن الهجمات امتدت إلى عدد من المناطق في وسط روسيا، فضلًا عن منطقتي لينينغراد وبسكوف شمال غربي البلاد، كما طالت العاصمة موسكو.

من جانبه، نشر رئيس بلدية موسكو سيرغي سوبيانين تحديثات متتالية بشأن عمليات الدفاع الجوي، فيما أظهر إحصاء غير رسمي إسقاط 14 طائرة مسيرة في محيط العاصمة خلال اليوم.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد الهجمات المتبادلة بالطائرات المسيرة بين روسيا وأوكرانيا، واتساع نطاق العمليات العسكرية لتشمل مناطق أعمق داخل الأراضي الروسية.

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