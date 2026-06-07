موقف غريب من لاعب الزمالك في ودية مصر والبرازيل.. ماهو؟

نجح منتخب مصر الأول لكرة القدم في إدراك هدف التعادل أمام نظيره البرازيلي خلال المواجهة الودية المقامة بينهما حالياً على ملعب هنتنجتون بولاية أوهايو الأمريكية، في إطار استعدادات المنتخبين لخوض نهائيات كأس العالم 2026.

هدف الفراعنة في مرمي السيليساو

وجاء هدف التعادل في الدقيقة 11 من عمر اللقاء، بعدما استغل زيكو خطأً في التمرير من المدافع البرازيلي ماركينيوس، ليخطف الكرة وينفرد بالمرمى قبل أن يسكنها الشباك، معلناً عودة المنتخب المصري للمباراة.

🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨 للتاريخ!!!!!



هدف مصر 🇪🇬 التاريخي بالكامل عن طريق زيكو أمام البرازيل 🇧🇷 في مباراة اليوم!!!!! ♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️ pic.twitter.com/RcsMZUBsdU — عمرو (@bt3) June 6, 2026

تشكيل الفراعنة أمام البرازيل

وبدأت كتيبة حسام حسن المباراة بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

في خط الدفاع: أحمد فتوح، حمدي فتحي، ياسر إبراهيم، محمد هاني.

في خط الوسط: مهند لاشين، مروان عطية.

في خط الهجوم: محمود حسن "تريزيجيه"، مصطفى زيكو، عمر مرموش، هيثم حسن.