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هدف تعادل منتخب مصر في شباك البرازيل (فيديو)

كتب : نهي خورشيد

01:50 ص 07/06/2026 تعديل في 03:59 ص
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    الهدف

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نجح منتخب مصر الأول لكرة القدم في إدراك هدف التعادل أمام نظيره البرازيلي خلال المواجهة الودية المقامة بينهما حالياً على ملعب هنتنجتون بولاية أوهايو الأمريكية، في إطار استعدادات المنتخبين لخوض نهائيات كأس العالم 2026.

هدف الفراعنة في مرمي السيليساو

وجاء هدف التعادل في الدقيقة 11 من عمر اللقاء، بعدما استغل زيكو خطأً في التمرير من المدافع البرازيلي ماركينيوس، ليخطف الكرة وينفرد بالمرمى قبل أن يسكنها الشباك، معلناً عودة المنتخب المصري للمباراة.

تشكيل الفراعنة أمام البرازيل

وبدأت كتيبة حسام حسن المباراة بتشكيل مكون من:
في حراسة المرمى: مصطفى شوبير.
في خط الدفاع: أحمد فتوح، حمدي فتحي، ياسر إبراهيم، محمد هاني.
في خط الوسط: مهند لاشين، مروان عطية.
في خط الهجوم: محمود حسن "تريزيجيه"، مصطفى زيكو، عمر مرموش، هيثم حسن.

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زيكو منتخب مصر ودية مصر والبرازيل كأس العالم 2026

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