في ضربة جديدة لمافيا السوق السوداء، تمكنت الرقابة التموينية بمديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم من ضبط كمية كبيرة من الدقيق البلدي المدعم المحظور تداوله خارج المخابز، وذلك ضمن سلسلة من الحملات الرقابية المكثفة التي تستهدف حماية الدعم وضمان وصوله إلى مستحقيه.

تفاصيل الضبطية

أوضح المهندس جمعة عبد الحفيظ، وكيل وزارة التموين بالفيوم، أن الحملة أسفرت عن ضبط 2 طن و100 كيلوجرام من الدقيق البلدي المدعم (ما يعادل 42 شيكارة زنة 50 كجم)، حيث كانت مخبأة داخل أحد المخازن تمهيدًا لبيعها بأسعار مرتفعة في السوق السوداء.

توجيهات المحافظ

وكان محافظ الفيوم الدكتور محمد هانئ غنيم قد وجّه بمواجهة كافة صور الاستيلاء على الدعم المخصص للمواطنين، من خلال تشديد الرقابة على تداول السلع التموينية ومنع تسريبها إلى السوق السوداء.

إجراءات قانونية وتحفظ على المضبوطات

وجرى التحفظ على كميات الدقيق المضبوطة، وإيداعها لدى أحد المخابز البلدية المرخصة، تحت تصرف النيابة العامة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

استمرار الحملات الرقابية

وتؤكد مديرية التموين استمرار الحملات الرقابية على المخابز والأسواق، لضبط المخالفات والتأكد من الالتزام بالأسعار الرسمية، بما يحقق الانضباط في الأسواق ويحمي حقوق المواطنين.