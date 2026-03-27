وجّه الدكتور حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء ببدء التطبيق الفوري لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 909 لسنة 2026، بشأن تنظيم مواعيد غلق المحال العامة والمنشآت التجارية، اعتبارًا من غدٍ السبت الموافق 28 مارس 2026 ولمدة شهر، مع التأكيد على الالتزام الكامل بكافة الضوابط.

مواعيد الغلق الجديدة

وأوضح المحافظ أن المواعيد الجديدة تقضي بغلق المحال التجارية والمولات يوميًا في تمام الساعة التاسعة مساءً، مع مد ساعات العمل حتى الساعة العاشرة مساءً يومي الخميس والجمعة، وكذلك خلال العطلات والأعياد الرسمية.

استثناء الأنشطة الحيوية

وأشار المحافظ إلى استثناء عدد من الأنشطة الحيوية من القرار، تشمل الصيدليات، والمخابز، والسوبر ماركت، ومحال البقالة، ومحال الخضروات والفاكهة، لضمان توافر السلع والخدمات الأساسية للمواطنين، مع استمرار خدمات توصيل الطلبات للمنازل (الدليفري) للمطاعم والكافيهات على مدار 24 ساعة.

تشكيل لجان للمتابعة

وأكد المحافظ تشكيل لجنة مركزية برئاسة السكرتير العام للمحافظة، إلى جانب لجان فرعية بكل وحدة محلية بالمراكز والمدن والأحياء، برئاسة رؤساء الوحدات المحلية، لمتابعة تنفيذ القرار كلٌ في نطاقه الجغرافي.

إجراءات صارمة ضد المخالفين

وشدد محافظ القليوبية على ضرورة المتابعة الميدانية اليومية، مؤكدًا أنه لن يتم التهاون مع أي مخالف، مع تطبيق الغرامات القانونية الفورية واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المنشآت غير الملتزمة بالمواعيد الجديدة.