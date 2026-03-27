علق النائب محمود سامي الإمام رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، على قرار رفع أسعار تذاكر المترو، مؤكدًا أن التعامل مع الأزمات الاقتصادية يجب أن تتحمله الحكومة بالأساس، وليس المواطن، مشددًا على ضرورة عدم اللجوء إلى رفع الأسعار كحل سهل لتحمل تبعات الأزمات.

وأوضح الإمام، أن تجارب دول عديدة خلال جائحة كوفيد 19 أثبتت أهمية تدخل الحكومات لدعم الشركات وتوفير الخدمات الصحية دون تحميل المواطنين أعباء إضافية، على أن يتم التفكير لاحقًا فى تنمية موارد الدولة بعد انتهاء الأزمات.

وأشار إلى أن الحزب حذر مرارًا من التوسع فى الاقتراض، لما يترتب عليه من ضغوط تدفع الحكومة للبحث عن وسائل سريعة لسداد الديون، غالبًا ما تكون على حساب المواطن، خاصة أبناء الطبقة المتوسطة.

وأضاف أن اللجوء إلى زيادة أسعار الخدمات، مثل مترو الأنفاق، يمثل عبئًا مباشرًا على المواطنين الذين يعتمدون عليه بشكل يومى، مطالبًا الحكومة بإعادة النظر فى سياساتها الاقتصادية بما يحقق التوازن بين الإصلاح المالى وحماية الفئات الأكثر تأثرًا.