أعلنت مديرية الشباب والرياضة في كفر الشيخ، اليوم الجمعة، موعد تطبيق المواعيد الجديدة لغلق المنشآت الشبابية والرياضية، والتي تشمل مراكز الشباب والأندية والصالات المغطاة والملاعب على مستوى مراكز ومدن المحافظة كافة، وفقًا لتوجيهات الدكتور عزت محروس، وكيل الوزارة.

تنفيذ خطة ترشيد الطاقة

يأتي ذلك في إطار خطة الدولة لترشيد استهلاك الطاقة، وتنفيذًا لقرارات رئيس مجلس الوزراء، وبناءً على التوجيهات الصادرة من جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، والمهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ.

وبحسب البيان الصادر عن المديرية، يبدأ العمل بالمواعيد الجديدة اعتبارًا من يوم السبت الموافق 28 مارس 2026، حيث يُغلق جميع المنشآت في تمام الساعة التاسعة مساءً، على أن يمتد العمل حتى الساعة العاشرة مساءً يومي الخميس والجمعة.

التزام كامل بإجراءات ترشيد الطاقة

ووجه الدكتور عزت محروس بضرورة الالتزام الكامل بإجراءات ترشيد الطاقة، عبر إطفاء جميع اللوحات الإعلانية المضيئة، وتقليل الإضاءات الخارجية غير الضرورية، وإطفاء الأجهزة غير المستخدمة، وخفض إضاءة الطرقات والممرات الداخلية بالقدر الذي لا يخل باشتراطات الأمن والسلامة.

متابعة ميدانية للتنفيذ

وكلف وكيل الوزارة بتشكيل لجنة تضم وكيلي المديرية للشباب والرياضة ومعاوني المديرية والإدارة الاستراتيجية، ومديري الإدارات الفرعية لمتابعة تنفيذ تلك التعليمات على أرض الواقع، لضمان الالتزام الكامل بالمواعيد الجديدة وخطط ترشيد الطاقة.