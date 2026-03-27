تفحم بالكامل.. تفاصيل جديدة لحريق مطعم أسماك بالإسكندرية (فيديو وصور)

كتب : محمد البدري , محمد عامر

09:04 م 27/03/2026
    حريق ضخم في مطعم أسماك بالإسكندرية ٢
    حريق هائل في مطعم أسماك بالإسكندرية
    حريق ضخم في مطعم أسماك بالإسكندرية
    حريق يلتهم مطعم أسماك في سيدي بشر بالإسكندرية ٢
    حريق يلتهم مطعم أسماك بالإسكندرية
    حريق ضخم في مطعم أسماك بالإسكندرية ١

كشفت المعاينة الأولية لموقع الحريق الذي اندلع، اليوم الجمعة، في مطعم أسماك بمنطقة سيدي بشر الترام، أن تسريب غاز كان سبب الحادث، ما أدى لتفحم المطعم بالكامل وتضرر واجهة برج سكني، دون وقوع أي ضحايا.

تسريب غاز ولهب مشتعل

بدأت الواقعة بتلقي الأجهزة الأمنية بلاغًا عن نشوب حريق بمطعم أسماك ومأكولات بحرية الكائن بالعقار رقم 6 بشارع السيوف الترام، بجوار مكتب بريد السرايا.
وأفادت التحريات الأولية أن الحريق اندلع نتيجة تسريب غاز مع وجود لهب مشتعل، مما أدى إلى انتشار النيران بسرعة داخل المحل الذي تبلغ مساحته (3 في 4 أمتار).

برج سكني مهدد

يقع المطعم أسفل برج سكني ضخم مكون من طابق أرضي و16 دورًا علويًا، على مساحة 90 مترًا. وقد دفعت الأجهزة المعنية بـ 3 سيارات إطفاء وسيارتي نجدة، وتمكنت من محاصرة الحريق في الطابق الأرضي ومنع امتداده للوحدات السكنية، رغم تفحم محتويات المطعم وتضرر أجزاء من واجهة العقار.

خسائر مادية

أكد التقرير الفني للحادث عدم تسجيل أي إصابات أو وفيات بين العاملين بالمطعم أو سكان البرج، بينما اقتصرت الخسائر على التلفيات المادية. وقد شاركت سيارتان إسعاف في تأمين الموقع وتقديم الدعم الوقائي اللازم حتى انتهاء أعمال التبريد تمامًا.
الإجراءات القانونية
تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تفاصيل طقس السبت.. الأرصاد: رياح مثيرة للأتربة وانخفاض الرؤية في هذه المناطق
هدف منتخب مصر الثالث في شباك السعودية (فيديو)
"صورة على متن صاروخ".. إيران تشكر الشيخ المصري السيد حسين عبد الباري (فيديو)
إيران تعلن تدمير أسطول الدعم اللوجستي الأمريكي في قاعدة "الخرج" بالسعودية
عمر مرموش يسجل الهدف الرابع لمصر في ودية السعودية (فيديو)
