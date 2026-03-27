أصدرت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، قرارًا بتعيين الدكتورة إنجي حسن عبد الرحيم وكيلاً لوزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة الفيوم، ضمن حركة تنقلات القيادات التي تستهدف ضخ دماء جديدة وتطوير الأداء بمديريات التضامن على مستوى الجمهورية.

خبرات واسعة وتجربة متميزة

تأتي الدكتورة إنجي حسن إلى الفيوم محملة بخبرات واسعة، حيث كانت تشغل منصب وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة بورسعيد، وحققت هناك طفرة ملموسة في ملفات الحماية الاجتماعية، وتطوير دور الرعاية، وتعزيز الشراكة مع المجتمع المدني، بالإضافة إلى جهودها البارزة في مبادرة "حياة كريمة".

مسيرة مهنية ناجحة

سبق للدكتورة إنجي حسن أن شغلت منصب وكيل وزارة التضامن بمحافظة بني سويف لعدة سنوات قبل نقلها إلى بورسعيد، ما أضاف إلى خبراتها خبرة إقليمية متنوعة أهلّتها لتولي المسؤولية في الفيوم، وتعزيز أداء المديرية بما يخدم المواطنين ويحقق أهداف المبادرات الاجتماعية.