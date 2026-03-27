إعلان

رسميًا.. إنجي حسن وكيلاً لوزارة التضامن الاجتماعي بالفيوم (صور)

كتب : حسين فتحي

09:16 م 27/03/2026
    FB_IMG_1774633469648_1_11zon
    انجى حسن وكيل وزارة التضامن الإجتماعى وسط زملائها_3

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أصدرت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، قرارًا بتعيين الدكتورة إنجي حسن عبد الرحيم وكيلاً لوزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة الفيوم، ضمن حركة تنقلات القيادات التي تستهدف ضخ دماء جديدة وتطوير الأداء بمديريات التضامن على مستوى الجمهورية.

خبرات واسعة وتجربة متميزة

تأتي الدكتورة إنجي حسن إلى الفيوم محملة بخبرات واسعة، حيث كانت تشغل منصب وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة بورسعيد، وحققت هناك طفرة ملموسة في ملفات الحماية الاجتماعية، وتطوير دور الرعاية، وتعزيز الشراكة مع المجتمع المدني، بالإضافة إلى جهودها البارزة في مبادرة "حياة كريمة".

مسيرة مهنية ناجحة

سبق للدكتورة إنجي حسن أن شغلت منصب وكيل وزارة التضامن بمحافظة بني سويف لعدة سنوات قبل نقلها إلى بورسعيد، ما أضاف إلى خبراتها خبرة إقليمية متنوعة أهلّتها لتولي المسؤولية في الفيوم، وتعزيز أداء المديرية بما يخدم المواطنين ويحقق أهداف المبادرات الاجتماعية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

التضامن الاجتماعي الفيوم مايا مرسي إنجي حسن حركة تنقلات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

