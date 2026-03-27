وجّه اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ الغربية، جميع رؤساء المراكز والمدن والأحياء وكافة الأجهزة التنفيذية بضرورة التنفيذ الفوري والدقيق لقرار رئيس مجلس الوزراء بشأن مواعيد غلق المحال العامة، ومتابعة الالتزام به ميدانيًا على مدار اليوم.

مواعيد الغلق الجديدة

ينص القرار على غلق المحال يوميًا في تمام الساعة التاسعة مساءً أمام الجمهور، مع مد العمل حتى الساعة العاشرة مساءً يومي الخميس والجمعة وأيام العطلات الرسمية، وذلك لمدة شهر اعتبارًا من السبت الموافق 28 مارس 2026.

ويشمل القرار المحال العامة الخاضعة لأحكام القانون، بما في ذلك المراكز التجارية والمولات والمطاعم والكافيهات والبازارات، بالإضافة إلى الأندية والمنشآت الرياضية والشعبية وأندية الشركات والمصانع ومراكز الشباب، مع السماح باستمرار خدمة توصيل الطلبات للمنازل على مدار 24 ساعة حال توافرها.

استثناء الأنشطة الحيوية

أكد محافظ الغربية أن القرار استثنى عددًا من الأنشطة الحيوية، مثل محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران والصيدليات، إلى جانب بعض الأنشطة السياحية، لضمان استمرار تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين دون انقطاع.

تكثيف الحملات الميدانية والإجراءات القانونية

وشدد المحافظ على تكثيف الحملات الميدانية اليومية بكل المراكز والمدن والأحياء، والتنسيق الكامل مع الجهات المعنية، لضمان الالتزام بمواعيد الغلق، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة والفورية حيال أي مخالفات، بما يعزز الانضباط ويُرسخ هيبة الدولة.

متابعة مستمرة لضمان الانضباط

وأكد المحافظ أن التزام أصحاب المحال والمنشآت بمواعيد الغلق الجديدة يمثل عنصرًا أساسيًا في نجاح منظومة العمل، مؤكدًا أن الالتزام بالقانون مسؤولية مشتركة بين الأجهزة التنفيذية وأصحاب الأنشطة التجارية، ويصب في صالح الصالح العام.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على استمرار المتابعة اللحظية من خلال الأجهزة التنفيذية وغرف العمليات بالمحافظة لضمان التطبيق الكامل لقرار رئيس مجلس الوزراء، بما يسهم في رفع مستوى الخدمات وتحقيق الانضباط داخل الشارع.