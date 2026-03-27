سيطرت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية، اليوم الجمعة، على حريق نشب داخل مطعم أسماك بمنطقة سيدي بشر في حي المنتزه أول شرق المحافظة، دون تسجيل إصابات.

تفاصيل الواقعة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا بنشوب حريق في مطعم أسماك بجوار مكتب البريد بمنطقة سيدي بشر الترام، نطاق حي المنتزه أول.

وأظهر مقطع فيديو مشاركة عدد من الأهالي في نقل السيارات المتوقفة قرب موقع الحريق، في محاولة لحمايتها من امتداد النيران. وانتقلت على الفور القوات الأمنية وقوات الحماية المدنية، مرفقة بسيارات الإسعاف، إلى موقع البلاغ.

محاصرة الحريق وأعمال التبريد

فرضت الشرطة كردونًا أمنيًا حول موقع الحادث لمنع امتداد ألسنة اللهب إلى المحال المجاورة، وتمكّن رجال الإطفاء من السيطرة على النيران وإتمام أعمال التبريد لضمان عدم اشتعال الحريق مرة أخرى.

الإجراءات القانونية

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات حول أسباب الحريق وتوثيق الأضرار.