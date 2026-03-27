شهدت منطقة كوبري زويل بمدينة أبو النمرس بمحافظة الجيزة، حادثًا مأساويًا، بعد سقوط سيارة ملاكي في ترعة المريوطية، ما أسفر عن وفاة 4 أشخاص كانوا على متنها.

انقلاب سيارة في ترعة المريوطية

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا بانحراف السيارة وسقوطها في الترعة أثناء سيرها على الطريق المجاور للمجرى المائي، وعلى الفور انتقلت قوات الإنقاذ النهري إلى موقع الحادث.

وتمكنت الفرق من انتشال جثامين الضحايا وإخراجهم من المياه، ونقلهم إلى مشرحة المستشفى لإجراءات الفحص والتحفظ على الجثث.

وأوضحت الفحوصات والمعاينة الأولية، أن سبب الحادث يعود إلى اختلال عجلة القيادة بيد السائق، مما أدى إلى انحراف السيارة وسقوطها بالمجرى المائي، دون وجود مؤشرات على أسباب أخرى للحادث.

تم رفع السيارة من الترعة، وتولت الجهات المختصة التحقيق في الواقعة للكشف عن كافة الملابسات وتحديد المسؤوليات.