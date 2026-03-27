إعلان

مات داخلها 4 أشخاص.. تفاصيل سقوط سيارة في ترعة المريوطية

كتب : صابر المحلاوي

09:32 م 27/03/2026
    ضحايا انقلاب سيارة في ترعة المريوطية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شهدت منطقة كوبري زويل بمدينة أبو النمرس بمحافظة الجيزة، حادثًا مأساويًا، بعد سقوط سيارة ملاكي في ترعة المريوطية، ما أسفر عن وفاة 4 أشخاص كانوا على متنها.

انقلاب سيارة في ترعة المريوطية

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا بانحراف السيارة وسقوطها في الترعة أثناء سيرها على الطريق المجاور للمجرى المائي، وعلى الفور انتقلت قوات الإنقاذ النهري إلى موقع الحادث.

وتمكنت الفرق من انتشال جثامين الضحايا وإخراجهم من المياه، ونقلهم إلى مشرحة المستشفى لإجراءات الفحص والتحفظ على الجثث.

وأوضحت الفحوصات والمعاينة الأولية، أن سبب الحادث يعود إلى اختلال عجلة القيادة بيد السائق، مما أدى إلى انحراف السيارة وسقوطها بالمجرى المائي، دون وجود مؤشرات على أسباب أخرى للحادث.

تم رفع السيارة من الترعة، وتولت الجهات المختصة التحقيق في الواقعة للكشف عن كافة الملابسات وتحديد المسؤوليات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حادث سيارة انقلاب سيارة ترعة المريوطية كوبري زويل

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

اتقفش في الكمين.. القصة الكاملة لنجل ميدو في واقعة "المخدرات والخمر" بالتجمع
حوادث وقضايا

اتقفش في الكمين.. القصة الكاملة لنجل ميدو في واقعة "المخدرات والخمر" بالتجمع
رويترز: إيران تؤجل ردها على المقترح الأمريكي بعد قصف بنيتها التحتية
شئون عربية و دولية

رويترز: إيران تؤجل ردها على المقترح الأمريكي بعد قصف بنيتها التحتية
"صورة على متن صاروخ".. إيران تشكر الشيخ المصري السيد حسين عبد الباري (فيديو)
شئون عربية و دولية

"صورة على متن صاروخ".. إيران تشكر الشيخ المصري السيد حسين عبد الباري (فيديو)
الروبوتات تدخل الحروب.. كيف يعيد الذكاء الاصطناعي رسم موازين القوى؟
أخبار و تقارير

الروبوتات تدخل الحروب.. كيف يعيد الذكاء الاصطناعي رسم موازين القوى؟
لماذا يفشل البعض في خسارة الوزن رغم تقليل الطعام؟
نصائح طبية

لماذا يفشل البعض في خسارة الوزن رغم تقليل الطعام؟

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

ولي العهد المنفي.. لماذا يبدو رضا بهلوي مفيدًا لترامب أكثر من إيران؟
"ممر طهران".. الرضا الإيراني تأشيرة عبور السفن في مضيق هرمز
خسر 160 جنيها للجرام.. كيف تحركت أسعار الذهب خلال أسبوع؟