مباريات ودية - منتخبات

هولندا

2 1
21:45

النرويج

مباريات ودية - منتخبات

سويسرا

2 3
21:45

ألمانيا

مباريات ودية - منتخبات

مصر

4 0
19:30

السعودية

عمر مرموش يسجل الهدف الرابع لمصر في ودية السعودية (فيديو)

كتب : نهي خورشيد

09:05 م 27/03/2026 تعديل في 10:24 م
    مرموش 1
    مرموش 4
    مرموش 2
    مرموش

واصل منتخب مصر الأول لكرة القدم تفوقه على السعودية بتسجيل الهدف الرابع في المباراة الودية المقامة على ملعب الإنماء بجدة، ضمن استعدادات المنتخبين لبطولة كأس العالم 2026.


هدف منتخب مصر الرابع


جاء الهدف الرابع بعد تسديدة صاروخية من عمر مرموش لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي من خارج منطقة الجزاء، فشل حارس السعودية نواف العقيدي في التعامل معها، لتسكن الكرة يمين المرمى في الدقيقة 56.


أهداف منتخب مصر في الشوط الأول


وكان منتخب مصر افتتح التسجيل عن طريق إسلام عيسى من تسديدة أرضية سكنت أسفل يمين المرمى الخالي، ثم أضاف محمود حسن تريزيجيه الهدف الثاني للفراعنة من رأسية قوية سكنت الشباك في الدقيقة 16.

وقبل نهاية الشوط الأول أضاف أحمد سيد زيزو الهدف الثالث من تسديدة "لوب"، ليؤكد تفوق الفراعنة بثلاثية نظيفة.


تشكيل منتخب مصر

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم، حمدي فتحي، أحمد فتوح

خط الوسط: مروان عطية، إمام عاشور، محمود حسن تريزيجيه، أحمد سيد "زيزو"، إسلام عيسى

خط الهجوم: عمر مرموش

إقرأ أيضاً:

مجموعة مصر في كأس العالم 2026.. إيران تسقط أمام نيجيريا ودياً

اعتزال ثلاثي وآخر بلا ناد.. تغييرات بالجملة في منتخب مصر منذ لقاء السعودية عام 2018

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

فيديو قد يعجبك



فوائد صحية مدهشة.. ماذا يحدث لجسمك عند شرب الماء على الريق؟
فوائد صحية مدهشة.. ماذا يحدث لجسمك عند شرب الماء على الريق؟

ولي العهد المنفي.. لماذا يبدو رضا بهلوي مفيدًا لترامب أكثر من إيران؟
"ممر طهران".. الرضا الإيراني تأشيرة عبور السفن في مضيق هرمز
تفاصيل طقس السبت.. الأرصاد: رياح مثيرة للأتربة وانخفاض الرؤية في هذه المناطق