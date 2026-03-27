واصل منتخب مصر الأول لكرة القدم تفوقه على السعودية بتسجيل الهدف الرابع في المباراة الودية المقامة على ملعب الإنماء بجدة، ضمن استعدادات المنتخبين لبطولة كأس العالم 2026.



هدف منتخب مصر الرابع



جاء الهدف الرابع بعد تسديدة صاروخية من عمر مرموش لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي من خارج منطقة الجزاء، فشل حارس السعودية نواف العقيدي في التعامل معها، لتسكن الكرة يمين المرمى في الدقيقة 56.

هدف مصر الرابع — مرموش و هدف عالمي 😨



العقيدي ؟؟؟؟؟؟



pic.twitter.com/lC2I4EXcLl — RAKAN‏ (@6a2_r) March 27, 2026



أهداف منتخب مصر في الشوط الأول



وكان منتخب مصر افتتح التسجيل عن طريق إسلام عيسى من تسديدة أرضية سكنت أسفل يمين المرمى الخالي، ثم أضاف محمود حسن تريزيجيه الهدف الثاني للفراعنة من رأسية قوية سكنت الشباك في الدقيقة 16.

وقبل نهاية الشوط الأول أضاف أحمد سيد زيزو الهدف الثالث من تسديدة "لوب"، ليؤكد تفوق الفراعنة بثلاثية نظيفة.



تشكيل منتخب مصر

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم، حمدي فتحي، أحمد فتوح

خط الوسط: مروان عطية، إمام عاشور، محمود حسن تريزيجيه، أحمد سيد "زيزو"، إسلام عيسى

خط الهجوم: عمر مرموش

