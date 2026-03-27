رغم الالتزام بحميات صارمة وتقليل كميات الطعام، يشعر كثيرون بالإحباط عندما لا يتحرك الميزان، ويستمر تراكم الدهون رغم الجهد المبذول.

السبب وراء ذلك قد يكون مقاومة الأنسولين، حالة صامتة تؤثر على طريقة استخدام الجسم للطاقة وتخزين الدهون، وقد تتطور لسنوات دون أن تكشف في تحاليل الدم المبكرة، بحسب موقع indiatoday.

ما هي مقاومة الأنسولين؟

يشرح الدكتور ساتيش كول، استشاري الطب الباطني، أن مقاومة الأنسولين تحدث عندما تكف خلايا الجسم عن الاستجابة للأنسولين بصورة طبيعية، مما يصعب دخول الغلوكوز إلى الخلايا لاستخدامه كمصدر للطاقة.

وتضيف الدكتورة نيشيثا كيه، استشارية الغدد الصماء:"قد يظل سكر الدم طبيعيا لسنوات لأن الجسم ينتج كميات مضاعفة من الأنسولين للحفاظ على الاتزان، لذلك يشعر الكثيرون بصحة جيدة، بينما تتطور المقاومة بصمت في الخلفية".

هل مقاومة الأنسولين مقتصرة على مرضى السكري؟

ليست حكرا على مرضى السكري أو مفرطي السكر، بل تتأثر بعدة عوامل تشمل:

-الوراثة والجينات العائلية.

-أنماط النوم السيئة والإجهاد المزمن.

-قلة الحركة والجلوس لساعات طويلة.

-الاضطرابات الهرمونية مثل متلازمة تكيس المبايض.

حتى من يتجنب السكر تماما قد يصاب بمقاومة الأنسولين نتيجة الحصص الكبيرة من الكربوهيدرات المكررة، المشروبات السكرية، وقلة النشاط البدني.

كيف تؤثر المقاومة على الجسم بخلاف الوزن؟

مقاومة الأنسولين ليست مجرد مشكلة سكر، بل تؤثر على:

-طريقة استخدام الجسم للطاقة وتخزين الدهون.

-تنظيم الشهية والتحكم في الوزن.

-توازن الهرمونات والدورة الشهرية لدى النساء.

-التركيز والقدرة على التفكير والطاقة اليومية.

قد يظهر تأثيرها على شكل: إرهاق بعد الطعام، دهون البطن المستعصية، شهية مفرطة، ضباب ذهني، دورة شهرية غير منتظمة، أو انخفاض الطاقة العام.

مع مرور الوقت، تزيد المخاطر لتشمل: السكري من النوع الثاني، أمراض الكبد الدهنية، وأمراض القلب.

