أعلن اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، البدء في تنفيذ قرار تغيير مواعيد غلق المحلات والمطاعم على مستوى المحافظة، على أن يتم تطبيق القرار رسميًا اعتبارًا من غدٍ السبت الموافق 28 مارس 2026 ولمدة شهر، مع التشديد على تطبيق الإجراءات القانونية بكل حزم وعدم التهاون مع المخالفين.

ويأتي ذلك تنفيذًا لقرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن غلق المحلات يوميًا في تمام الساعة التاسعة مساءً، مع استثناء الصيدليات والسوبر ماركت والبقالة والمخابز ومحلات الخضروات والفاكهة.

توجيهات مشددة لرؤساء الأحياء

أكد محافظ سوهاج على رؤساء الأحياء والوحدات المحلية بضرورة المرور الميداني على المحلات العامة والأنشطة التجارية والكافتيريات، والتواصل المباشر مع أصحابها لتعريفهم بقرار رئيس مجلس الوزراء وموعد التنفيذ.

وشدد المحافظ على ضرورة رفع الإشغالات والتعديات بالشوارع، ومراجعة تراخيص المحال العامة لضمان الالتزام بالقانون.

قرار رئيس الوزراء وآليات التنفيذ

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي قرارًا بشأن الآليات القانونية لغلق المحال العامة والمراكز التجارية والمطاعم يوميًا في تمام الساعة التاسعة مساءً، ويشمل القرار المولات والمطاعم والكافيهات والبازارات، على أن تمتد مواعيد الغلق إلى الساعة العاشرة مساءً يومي الخميس والجمعة وأيام العطلات الرسمية، مع استمرار خدمات التوصيل للمنازل على مدار 24 ساعة.

شمول القرار للمنشآت والأنشطة المختلفة

يشمل القرار المطاعم والكافتيريات والبازارات ومسارح المنوعات الليلية، ومحال بيع السلع السياحية، والمنشآت الفندقية والسياحية، بالإضافة إلى الأندية والمنشآت الرياضية ومراكز الشباب، مع تطبيق نفس مواعيد الغلق المحددة.

استثناءات من قرار الغلق

نص القرار على استثناء محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران والصيدليات، بالإضافة إلى الأنشطة السياحية بالموانئ ومحطات القطارات والمنشآت الفندقية، مع مراعاة طبيعة بعض الأنشطة الليلية مثل محلات الخضروات والدواجن وأسواق الجملة.

مدة تطبيق القرار

ومن المقرر أن يبدأ تنفيذ القرار اعتبارًا من يوم السبت 28 مارس 2026 ولمدة شهر، في إطار خطة الدولة لتنظيم مواعيد عمل المحال العامة وتحقيق الانضباط بالشارع المصري.