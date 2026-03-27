خسر 160 جنيها للجرام.. كيف تحركت أسعار الذهب خلال أسبوع؟

كتب : آية محمد

06:11 م 27/03/2026

سجلت أسعار الذهب في السوق المحلي انخفاضًا خلال تعاملات الأسبوع، حيث تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 من 6950 جنيهًا بنهاية تعاملات السبت الماضي إلى 6790 جنيهًا بمنتصف تعاملات اليوم الجمعة، بانخفاض قدره 160 جنيهًا للجرام.

وعلى الصعيد العالمي، انخفضت أسعار الذهب خلال الفترة نفسها، حيث تراجع سعر الأونصة من 4492 دولارًا إلى 4409 دولارات، مسجلة خسائر بلغت 83 دولارًا خلال الأسبوع.

تحركات الذهب في السوق المصري

بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 بنهاية تعاملات السبت نحو 6950 جنيهًا، ثم تراجع يوم الأحد إلى 6900 جنيه.

واستمر السعر في الهبوط يوم الاثنين ليسجل 6870 جنيهًا للجرام، قبل أن ينخفض بشكل أكبر يوم الثلاثاء إلى 6760 جنيهًا.

وفي يوم الأربعاء ارتفع السعر مجددًا إلى 6890 جنيهًا، ثم انخفض يوم الخميس إلى 6760 جنيهًا.

وبمنتصف تعاملات اليوم الجمعة ارتفع السعر إلى 6790 جنيهًا للجرام، ليسجل انخفاضًا قدره 160 جنيهًا مقارنة ببداية الأسبوع.

تحركات الذهب في السوق العالمي

سجل سعر أونصة الذهب نحو 4492 دولارًا بنهاية تعاملات السبت والأحد، ثم تراجع يوم الاثنين إلى 4462 دولارًا.

وانخفض السعر يوم الثلاثاء إلى 4410 دولارات، قبل أن يقفز يوم الأربعاء إلى 4560 دولارًا.

وتراجع المعدن الأصفر يوم الخميس إلى 4388 دولارًا، ثم ارتفع بمنتصف تعاملات اليوم الجمعة إلى 4409 دولارات للأونصة، ليسجل خسائر أسبوعية قدرها 83 دولارًا مقارنة ببداية الأسبوع.

