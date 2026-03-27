حذر محمد باقر قاليباف، رئيس البرلمان الإيراني، الولايات المتحدة من نشر قوات برية، في تصريحات بدت وكأنها تسخر من قدرة الجيش الأمريكي على حماية جنوده في حال قرر البنتاجون إرسال قوات إلى الأرض.

وكتب "قاليباف"، في منشور على منصة "إكس": "كيف يمكن للولايات المتحدة، التي لا تستطيع حتى حماية جنودها في قواعدها بالمنطقة وتُبقيهم بدلاً من ذلك في فنادق وحدائق، أن تحميهم على أراضينا؟".

ولا تخطط الولايات المتحدة حالياً لنشر قوات برية في إيران، بحسب إن بي سي نيوز.