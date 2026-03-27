رئيس البرلمان الإيراني لأمريكا: لن تتمكنوا من تأمين جنودكم داخل إيران

كتب : محمد أبو بكر

09:34 م 27/03/2026

محمد باقر قاليباف

حذر محمد باقر قاليباف، رئيس البرلمان الإيراني، الولايات المتحدة من نشر قوات برية، في تصريحات بدت وكأنها تسخر من قدرة الجيش الأمريكي على حماية جنوده في حال قرر البنتاجون إرسال قوات إلى الأرض.

وكتب "قاليباف"، في منشور على منصة "إكس": "كيف يمكن للولايات المتحدة، التي لا تستطيع حتى حماية جنودها في قواعدها بالمنطقة وتُبقيهم بدلاً من ذلك في فنادق وحدائق، أن تحميهم على أراضينا؟".

ولا تخطط الولايات المتحدة حالياً لنشر قوات برية في إيران، بحسب إن بي سي نيوز.

تفاصيل طقس السبت.. الأرصاد: رياح مثيرة للأتربة وانخفاض الرؤية في هذه المناطق
أخبار مصر

تفاصيل طقس السبت.. الأرصاد: رياح مثيرة للأتربة وانخفاض الرؤية في هذه المناطق
هدف منتخب مصر الثالث في شباك السعودية (فيديو)
لماذا يفشل البعض في خسارة الوزن رغم تقليل الطعام؟
عمر مرموش يسجل الهدف الرابع لمصر في ودية السعودية (فيديو)
فوائد صحية مدهشة.. ماذا يحدث لجسمك عند شرب الماء على الريق؟

