أجرى المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، جولة تفقدية مفاجئة داخل أحد المخابز البلدية بمركز نصر النوبة، وذلك في إطار التفاعل المباشر مع شكاوى عدد من الأهالي بشأن نقص وزن رغيف الخبز.

التأكد من وزن رغيف العيش

وخلال جولته داخل المخبز، اطمأن المحافظ على الالتزام بالمواصفات المقررة، حيث تبين مطابقة وزن الرغيف للمعايير المحددة بواقع 90 جرامًا للرغيف، و450 جرامًا لخمسة أرغفة، وذلك ضمن جهود إحكام الرقابة على منظومة الخبز المدعم.

الدفع بحملات تفتيشية على المخابز

وفي السياق ذاته، أجرى المحافظ اتصالًا هاتفيًا بمدير عام التموين، مشددًا على ضرورة الدفع بلجان تفتيشية مكثفة، وتنفيذ حملات رقابية مفاجئة على المخابز والأسواق، لضمان توافر السلع الغذائية بجودة عالية وبالأوزان المقررة، مع اتخاذ إجراءات قانونية رادعة وفورية تجاه أي مخالفات يتم رصدها، مؤكدًا عدم التهاون مع أي تلاعب يمس حقوق المواطنين أو قوتهم اليومي.

استمرار المتابعة الميدانية

وأكد المهندس عمرو لاشين استمرار المتابعة الميدانية بمختلف المراكز والمدن، لضمان تحقيق الانضباط الكامل في مستوى الخدمات المقدمة للمواطن الأسواني.