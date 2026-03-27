إعلان

جولة مفاجئة لمحافظ أسوان بمخبز بنصر النوبة بعد شكاوى المواطنين (صور)

كتب : إيهاب عمران

05:56 م 27/03/2026
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    محافظ أسوان يتفقد مخبزًا بلديًا بنصر النوبة
  • عرض 7 صورة
    محافظ أسوان يتفقد مخبزًا بلديًا بنصر النوبة
  • عرض 7 صورة
    محافظ أسوان يتأكد من وزن رغيف العيش بمخبز بلدى
  • عرض 7 صورة
    محافظ أسوان يتصل بمدير التموين من داخل مخبز بلدى
  • عرض 7 صورة
    محافظ أسوان يستمع لمطالب المواطنين
  • عرض 7 صورة
    محافظ أسوان يتفقد مخبزًا بلديًا بنصر النوبة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أجرى المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، جولة تفقدية مفاجئة داخل أحد المخابز البلدية بمركز نصر النوبة، وذلك في إطار التفاعل المباشر مع شكاوى عدد من الأهالي بشأن نقص وزن رغيف الخبز.

التأكد من وزن رغيف العيش

وخلال جولته داخل المخبز، اطمأن المحافظ على الالتزام بالمواصفات المقررة، حيث تبين مطابقة وزن الرغيف للمعايير المحددة بواقع 90 جرامًا للرغيف، و450 جرامًا لخمسة أرغفة، وذلك ضمن جهود إحكام الرقابة على منظومة الخبز المدعم.

الدفع بحملات تفتيشية على المخابز

وفي السياق ذاته، أجرى المحافظ اتصالًا هاتفيًا بمدير عام التموين، مشددًا على ضرورة الدفع بلجان تفتيشية مكثفة، وتنفيذ حملات رقابية مفاجئة على المخابز والأسواق، لضمان توافر السلع الغذائية بجودة عالية وبالأوزان المقررة، مع اتخاذ إجراءات قانونية رادعة وفورية تجاه أي مخالفات يتم رصدها، مؤكدًا عدم التهاون مع أي تلاعب يمس حقوق المواطنين أو قوتهم اليومي.

استمرار المتابعة الميدانية

وأكد المهندس عمرو لاشين استمرار المتابعة الميدانية بمختلف المراكز والمدن، لضمان تحقيق الانضباط الكامل في مستوى الخدمات المقدمة للمواطن الأسواني.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محافظ أسوان المخابز البلدية تفتيش على المخابز عمرو لاشين

إعلان

إعلان

