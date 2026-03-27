زاد 110 جنيهات.. سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع بحلول التعاملات المسائية

كتب : آية محمد

06:58 م 27/03/2026

أسعار الذهب

ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 110 جنيهات، بحلول التعاملات المسائية الجمعة 27-3-2026، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لـ "مصراوي".

لماذا ارتفع سعر الذهب؟

ارتفع الذهب اليوم الجمعة مدعومًا بزيادة الإقبال على الشراء بعد موجة تراجع شهدها في الفترة الأخيرة، لكنه ما زال متجها لتسجيل خسائر للأسبوع الرابع على التوالي، مع تزايد توقعات رفع أسعار الفائدة الأمريكية وتجدد المخاوف بشأن التضخم نتيجة الأوضاع في إيران، مما قلل من المكاسب المحققة، وفقا لوكالة "رويترز".

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 4600 جنيه للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 5914 جنيهًا للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 6900 جنيه للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 7885 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 55200 جنيه وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 78850 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 245223 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 394250 جنيهًا.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 3.58% إلى نحو 4532 دولارا للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

