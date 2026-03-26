بعد إصابته في أول أيام العيد.. وفاة شاب من ذوي الهمم بالمنوفية

كتب : أحمد الباهي

11:55 م 26/03/2026

ضحية حادث التصادم

توفي شاب من ذوي الهمم متأثرًا بإصابته في حادث دراجة نارية وقع أول أيام عيد الفطر المبارك بمنطقة مفارق عزبة زايد عند كوبري زايد، التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية.

تفاصيل الحادث

شهدت منطقة مفارق عزبة زايد حادث تصادم بدراجة نارية، أسفر عن إصابة الشاب بإصابات بالغة، حيث تم نقله على الفور بسيارة إسعاف إلى مستشفى الباجور لتلقي العلاج اللازم.

وفاة بعد أيام من الإصابة

ظل الشاب يتلقى الرعاية الطبية داخل المستشفى منذ وقوع الحادث، إلا أن حالته الصحية تدهورت، وتوفي اليوم متأثرًا بإصابته، ما أثار حزن أهالي المنطقة ومعارفه.

تشييع الجثمان

شيّع الأهالي جثمان الفقيد عقب صلاة المغرب من مسجد حافظ بمدينة الباجور، وسط حالة من الحزن العميق بين أهالي المنطقة.

حزن واسع بين الأهالي

وسادت حالة من التأثر بين الأهالي، خاصة أن الفقيد كان معروفًا بحسن الخلق، كما أثار خبر وفاته تعاطفًا واسعًا بين معارفه وزملائه، نظرًا لكونه من ذوي الهمم.

دعوات بالرحمة وتحذير من الحوادث

ودعا الأهالي للفقيد بالرحمة والمغفرة، مطالبين بزيادة الوعي واتخاذ الحيطة على الطرق لتجنب مثل هذه الحوادث التي تحصد الأرواح بشكل مستمر.

