أعلن الحرس الثوري الإيراني تنفيذ الموجة 81 من عملياته، مؤكدًا إصابة أكثر من 70 نقطة داخل إسرائيل.

وأوضح الحرس الثوري في بيان اليوم الأربعاء، أنه استخدم في هذه الموجة صواريخ "عماد وقيام وخرمشهر 4” وقدر".

وفي وقت سابق، أعلنت البحرية الإيرانية، اليوم الأربعاء، تنفيذ هجوم بصواريخ كروز استهدف حاملة الطائرات الأمريكية "أبراهام لينكولن".

,أكد قائد القوة البحرية للجيش الإيراني، الأدميرال شهرام إيراني، أن تحركات الحاملة تخضع لمراقبة مستمرة، مشددًا على أن أي اقتراب للأسطول الأمريكي من نطاق منظومات الصواريخ الإيرانية سيجعله عرضة لضربات قوية من قبل القوات البحرية.