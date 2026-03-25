أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، أن الجغرافيا والتاريخ يفرضان واقعا لا يمكن تجاوزه في المنطقة، قائلا: "إيران موجودة هنا منذ آلاف السنين، ولن يذهب أحد إلى أي مكان".

قطر تؤكد: الإبادة الكاملة ليست حلا للأزمة

شدد الأنصاري، اليوم الأربعاء، على أن خيار "الإبادة الكاملة" ليس مطروحا، مؤكدا أنه "لن تختفي أي دولة أو شعب من الوجود بناءً على رغبة أو نزوة أي طرف سياسي".

"البحث عن مخرج" من اللحظة الحرجة

دعا المتحدث القطري إلى ضرورة التعايش السلمي بين دول المنطقة، مشيرا إلى أن الشعوب ستظل "جيرانا من أجل مستقبل البشرية"، وهو ما يفرض البحث عن سُبل للعيش المشترك.

واختتم ماجد الأنصاري، تصريحاته بوصف المرحلة الحالية بأنها "لحظة صعبة للغاية"، لكنه أعرب عن ثقته في القدرة على تجاوزها قائلا: "سيتعين علينا إيجاد طريق للمضي قدما.. وسنجد مخرجا من هذه الأزمة"، حسبما أفادت قناة "الجزيرة" القطرية.

تأتي هذه التصريحات وسط "عاصفة عسكرية" أمريكية إسرائيلية استهدفت مواقع طهران النووية والاستراتيجية، حيث تتزامن الحملة المكثفة مع تسلّم مجتبى خامنئي مهام "المرشد الأعلى" خلفا لوالده الراحل، إذ يهدف هذا التصعيد الميداني والدولي لتقويض قدرات إيران العسكرية وتغيير موازين القوى في المنطقة.