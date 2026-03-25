إعلان

قطر: إيران باقية منذ آلاف السنين.. والإبادة ليست خيارًا لإنهاء الصراع

كتب : مصطفى الشاعر

07:07 م 25/03/2026

ماجد بن محمد الأنصاري

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، أن الجغرافيا والتاريخ يفرضان واقعا لا يمكن تجاوزه في المنطقة، قائلا: "إيران موجودة هنا منذ آلاف السنين، ولن يذهب أحد إلى أي مكان".

شدد الأنصاري، اليوم الأربعاء، على أن خيار "الإبادة الكاملة" ليس مطروحا، مؤكدا أنه "لن تختفي أي دولة أو شعب من الوجود بناءً على رغبة أو نزوة أي طرف سياسي".

دعا المتحدث القطري إلى ضرورة التعايش السلمي بين دول المنطقة، مشيرا إلى أن الشعوب ستظل "جيرانا من أجل مستقبل البشرية"، وهو ما يفرض البحث عن سُبل للعيش المشترك.

واختتم ماجد الأنصاري، تصريحاته بوصف المرحلة الحالية بأنها "لحظة صعبة للغاية"، لكنه أعرب عن ثقته في القدرة على تجاوزها قائلا: "سيتعين علينا إيجاد طريق للمضي قدما.. وسنجد مخرجا من هذه الأزمة"، حسبما أفادت قناة "الجزيرة" القطرية.

تأتي هذه التصريحات وسط "عاصفة عسكرية" أمريكية إسرائيلية استهدفت مواقع طهران النووية والاستراتيجية، حيث تتزامن الحملة المكثفة مع تسلّم مجتبى خامنئي مهام "المرشد الأعلى" خلفا لوالده الراحل، إذ يهدف هذا التصعيد الميداني والدولي لتقويض قدرات إيران العسكرية وتغيير موازين القوى في المنطقة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

تقارير تكشف موقف ليفربول من مستقبل سلوت مع الريدز
رياضة عربية وعالمية

بسبب التقلبات الجوية.. الزراعة تصدر توصيات للمزارعين والمربين
أخبار مصر

روسيا تُجلي 163 شخصًا محطة بوشهر النووية إثر تعرضها لغارات جوية
شئون عربية و دولية

الطقس السيئ يضرب محافظات الجمهورية.. أمطار غزيرة ورعد وبرق- (تغطية خاصة)
أخبار المحافظات

محمد عادل إمام يوجه رسالة لصناع فيلم "برشامة" بعد إيراداته العالية
زووم

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

عاجل - إيران ترفض الخطة الأمريكية لوقف إطلاق النار
وزير العمل يُصدرُ قرارًا وزاريًا بحظر تشغيل الأطفال أقل من 15 سنة
تفاصيل اجتماع مدبولي بشأن إجراءات ترشيد استهلاك المواد البترولية والكهرباء
الإعدام لـ 4 متهمين بالاعتداء على أطفال مدرسة سيدز وبراءة 2 آخرين
أول ضحايا الطقس والأمطار.. مصرع سيدة في انهيار سقف عقار بالإسكندرية- صور
بعد نجاح دولة التلاوة.. الرئيس السيسي يوجه بإطلاق برنامج دولة الفنون والإبداع
مصر تطالب بوقف الاعتداءات الإيرانية على دول الخليج فورًا
الحكومة تكشف حقيقة تأثر مصر بأي تسريبات إشعاعية محتملة
بعد تصديق الرئيس.. عقوبة التهرب من التجنيد والاستدعاء للاحتياط
"عوة" تعيد الشتاء.. 22 صورة ترصد موجة الطقس السيئ في الإسكندرية
الطقس السيئ يضرب محافظات الجمهورية.. أمطار غزيرة ورعد وبرق- (تغطية خاصة)
هدم الجسور والتهجير.. كيف تُعيد إسرائيل هندسة جنوب لبنان عبر "الليطاني"؟