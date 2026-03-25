محافظ الإسماعيلية يتابع تداعيات الطقس السيئ ويوجه برفع درجة الاستعداد

كتب : أميرة يوسف

04:26 م 25/03/2026

تابع اللواء أ.ح نبيل السيد حسب الله، محافظ الإسماعيلية، تداعيات موجة الطقس السيئ التي شهدتها المحافظة صباح اليوم الأربعاء، من خلال أجهزة النقل المباشر التابعة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، وذلك في أعقاب تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية بزيادة سرعة الرياح وسوء الأحوال الجوية.

متابعة لحظية عبر الشبكة الوطنية للطوارئ


جاءت متابعة المحافظ من خلال منظومة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، للاطلاع بشكل مباشر على تطورات الموقف في مختلف أنحاء المحافظة، ورصد أي تداعيات ناتجة عن التقلبات الجوية.

رفع درجة الاستعداد القصوى بالمحافظة


ووجّه محافظ الإسماعيلية برفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الأجهزة التنفيذية، مع التأكيد على الجاهزية الكاملة للتعامل الفوري مع أي طارئ قد ينتج عن موجة الطقس السيئ.

تكليفات مشددة لرؤساء المراكز والمدن


كما كلّف المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء الثلاثة لمدينة الإسماعيلية ونوابهم، إلى جانب رؤساء القرى، بضرورة تواجد فرق الطوارئ في الشوارع على مدار الساعة، لضمان سرعة التدخل والتعامل مع أي مستجدات.

تنسيق كامل بين الجهات الخدمية


وشدد المحافظ على أهمية التنسيق الكامل بين كافة الأجهزة المعنية، خاصة قطاعات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي، بالتعاون مع الوحدات المحلية، لضمان سرعة الاستجابة وتقليل آثار موجة الطقس السيئ.

