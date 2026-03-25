تعرضت محافظة السويس لأمطار متوسطة زادت شدتها في المناطق المتاخمة لساحل خليج السويس المدن الواقعة على أطراف مدينة السويس، ودفعت إدارة الطوارئ بسيارات الكسح لسحب تراكمات المياه من نهايات الشوارع مع تطهير شنايش وبالوعات صرف الأمطار.

وقال مصدر ملاحي إن حركة الملاحة لم تتأثر بالأمطار وتقلبات الطقس، وإن تداول البضائع والشحن والتفريغ منتظم بموانئ بورتوفيق والأدبية والسخنة والزيتيات بحالة الطقس، إذ لم تؤثر الأمطار على مستوى الرؤية الأفقية التي تجاوزت مستوى 3500 متر.

وأعلنت محافظة السويس رفع درجة الاستعداد لمواجهة تقلبات الطقس، وجرى توزيع سيارات كسح المياه بالضواحي السكنية، للتعامل أولا بأول مع أي تجمعات للمياه بالشوراع، وجرى التنسيق مع الشبكة الوطنية لخدمات الطوارئ وإدارة الأزمات والكوارث بالمحافظة والجهات المعنية بالتدخل بسرعة في حالة حدوث أي طوارئ.