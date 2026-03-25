موجة الطقس السيئ.. أمطار غزيرة تضرب السويس- فيديو وصور

كتب : حسام الدين أحمد

04:26 م 25/03/2026
    الامطار تغرق شوارع السويس
    المياه في شوارع السويس
    امطار غزيرة في السويس
    بالوعات صرف الأمطار
    راكب دراجة يحمي رأسه من المطر
    الأمطار تضرب السويس
    رغم الطقس السيئ عمال الدليفري مستمرين في مهامهم
    سحب المخلفات من شناشين المطر
    مياه الاطار تغرق شوراع السويس
    شوارع السويس غارقة في الامطار
    مياه الامطار

تعرضت محافظة السويس لأمطار متوسطة زادت شدتها في المناطق المتاخمة لساحل خليج السويس المدن الواقعة على أطراف مدينة السويس، ودفعت إدارة الطوارئ بسيارات الكسح لسحب تراكمات المياه من نهايات الشوارع مع تطهير شنايش وبالوعات صرف الأمطار.

وقال مصدر ملاحي إن حركة الملاحة لم تتأثر بالأمطار وتقلبات الطقس، وإن تداول البضائع والشحن والتفريغ منتظم بموانئ بورتوفيق والأدبية والسخنة والزيتيات بحالة الطقس، إذ لم تؤثر الأمطار على مستوى الرؤية الأفقية التي تجاوزت مستوى 3500 متر.

وأعلنت محافظة السويس رفع درجة الاستعداد لمواجهة تقلبات الطقس، وجرى توزيع سيارات كسح المياه بالضواحي السكنية، للتعامل أولا بأول مع أي تجمعات للمياه بالشوراع، وجرى التنسيق مع الشبكة الوطنية لخدمات الطوارئ وإدارة الأزمات والكوارث بالمحافظة والجهات المعنية بالتدخل بسرعة في حالة حدوث أي طوارئ.

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

مصرع 4 عناصر إجرامية وضبط آخر في تبادل لإطلاق النيران بالقليوبية
أخبار المحافظات

مصرع 4 عناصر إجرامية وضبط آخر في تبادل لإطلاق النيران بالقليوبية
الطقس السيئ يضرب محافظات الجمهورية.. أمطار غزيرة ورعد وبرق- (تغطية خاصة)
أخبار المحافظات

الطقس السيئ يضرب محافظات الجمهورية.. أمطار غزيرة ورعد وبرق- (تغطية خاصة)
تقارير تكشف موقف ليفربول من مستقبل سلوت مع الريدز
رياضة عربية وعالمية

تقارير تكشف موقف ليفربول من مستقبل سلوت مع الريدز

محمد عادل إمام يوجه رسالة لصناع فيلم "برشامة" بعد إيراداته العالية
زووم

محمد عادل إمام يوجه رسالة لصناع فيلم "برشامة" بعد إيراداته العالية
"ديلي ميل": أسراب من الغربان السود تُثير الذعر فوق تل أبيب
شئون عربية و دولية

"ديلي ميل": أسراب من الغربان السود تُثير الذعر فوق تل أبيب

عاجل - إيران ترفض الخطة الأمريكية لوقف إطلاق النار
وزير العمل يُصدرُ قرارًا وزاريًا بحظر تشغيل الأطفال أقل من 15 سنة
تفاصيل اجتماع مدبولي بشأن إجراءات ترشيد استهلاك المواد البترولية والكهرباء
الإعدام لـ 4 متهمين بالاعتداء على أطفال مدرسة سيدز وبراءة 2 آخرين
أول ضحايا الطقس والأمطار.. مصرع سيدة في انهيار سقف عقار بالإسكندرية- صور
بعد نجاح دولة التلاوة.. الرئيس السيسي يوجه بإطلاق برنامج دولة الفنون والإبداع
مصر تطالب بوقف الاعتداءات الإيرانية على دول الخليج فورًا
الحكومة تكشف حقيقة تأثر مصر بأي تسريبات إشعاعية محتملة
بعد تصديق الرئيس.. عقوبة التهرب من التجنيد والاستدعاء للاحتياط
"عوة" تعيد الشتاء.. 22 صورة ترصد موجة الطقس السيئ في الإسكندرية
الطقس السيئ يضرب محافظات الجمهورية.. أمطار غزيرة ورعد وبرق- (تغطية خاصة)
هدم الجسور والتهجير.. كيف تُعيد إسرائيل هندسة جنوب لبنان عبر "الليطاني"؟