مدير مستشفيات جامعة بنها: استمرار تقديم الخدمات رغم سوء الأحوال الجوية

كتب : أسامة علاء الدين

04:39 م 25/03/2026 تعديل في 05:06 م
  
  
  
  
  
أجرى الدكتور عمرو الدخاخني، المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة بنها في القليوبية، جولة تفقدية للمنشآت الطبية بالمدينة، لمتابعة سير العمل والتأكد من تواجد العاملين بالقطاعات الطبية والإدارية، في ظل سوء الأحوال الجوية التي تشهدها المحافظة.

فرق متابعة شاملة للمستشفيات

ورافق المدير التنفيذي خلال الجولة المدير الطبي المناوب، فريق الأزمات، رئيس قطاع الأمن الإداري، فرق الجودة ومكافحة العدوى، مشرفات هيئة التمريض والمعاونين الإداريين، حيث شملت الجولة متابعة الاستقبالات والطوارئ، وحدة الغسيل الكلوي، وحدة التعقيم المركزي بمستشفى الجراحة، بنك الدم، والمعامل المركزية.

متابعة نقاط تجمع مياه الأمطار

وشدد الدكتور الدخاخني على أهمية المرور الدوري من جانب وحدة الأزمات والأمن والمعاونين على أسطح المستشفيات ونقاط تجمع مياه الأمطار، لضمان سلامة المنشآت وموظفيها، بالإضافة إلى متابعة الاستقبالات والطوارئ لتذليل أي معوقات قد تعوق تقديم الخدمات الطبية والصحية للمواطنين.

تقدير جهود العاملين والدعم المستمر

وأكد المدير التنفيذي تقديره لجهود جميع العاملين بالمستشفيات من القطاع الطبي والإداري، مؤكدًا أن مستشفيات جامعة بنها تمثل ركيزة أساسية في المنظومة الصحية المصرية، مشيدًا بالدعم المستمر من أ.د ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها لجميع فرق العمل بالمستشفيات لضمان استمرار تقديم الخدمات الصحية على أعلى مستوى.

