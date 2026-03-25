ضبط لحوم مجهولة.. غلق مطعم شهير بالوادي الجديد بعد تسمم 23 شخصا

كتب : محمد الباريسي

03:22 م 25/03/2026

حنان مجدي محافظ الوادي الجديد

أعلنت حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، استقرار الحالة الصحية للمصابين في واقعة الاشتباه بالتسمم الغذائي بمدينة الداخلة، بعد أن بلغ عدد المصابين 23 حالة استقبلتهم مستشفى الداخلة العام، فيما خرج 3 مصابين بعد تحسن حالتهم الصحية، بينما تواصل الفرق الطبية متابعة باقي الحالات وتقديم الرعاية اللازمة لهم داخل المستشفى.

متابعة طبية دقيقة للحالات


وأكدت المحافظ استمرار تقديم الرعاية الطبية للمصابين لحين تعافيهم بالكامل من الأعراض الناتجة عن تناول وجبات غذائية جاهزة من أحد المطاعم بالمدينة، مشددة على متابعة الحالات بشكل مستمر والتعامل الفوري مع أي تطورات صحية.

لجنة تفتيش وتحرك عاجل تجاه المطعم


وفي تحرك عاجل، شكلت المحافظ لجنة مرور وتفتيش من مديريات التموين والطب البيطري وهيئة سلامة الغذاء لفحص المطعم محل الشكوى، وسحب عينات من الأغذية للتأكد من سلامتها ومدى مطابقتها للاشتراطات الصحية.

أسفرت أعمال اللجنة عن ضبط 38.5 كجم من اللحوم والدواجن مجهولة المصدر، كما تم تحرير محضر ضد صاحب المطعم، وإصدار قرار بالإغلاق الإداري المؤقت للمطعم ومقر تجهيز الوجبات التابع له، لحين استيفاء شروط هيئة سلامة الغذاء وصدور نتائج التحاليل من النيابة العامة.

تشديد الرقابة على الأسواق والمطاعم


وشددت محافظ الوادي الجديد على تكثيف الحملات الرقابية المفاجئة على الأسواق والمطاعم والمنشآت التجارية، وعدم التهاون مع أي مخالفات تتعلق بجودة الأغذية والسلع، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة لحماية صحة المواطنين وسلامتهم.

