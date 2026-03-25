إعلان

خلافات الجيرة.. إصابة 4 أشخاص في مشاجرة بالسكاكين بالفرافرة

كتب : محمد الباريسي

01:57 م 25/03/2026

مستشفى الفرافرة المركزى

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أسفرت مشاجرة بالسكاكين، اليوم الأربعاء، عن إصابة 4 أشخاص بقرية زراعة 14 التابعة للوحدة المحلية لقرى أبو هريرة في مركز الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد، وذلك إثر خلافات الجيرة بين الطرفين، قبل نقل المصابين إلى مستشفى الفرافرة المركزي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

إخطار أمني وتحرك عاجل

تلقى اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول 4 مصابين إلى مستشفى الفرافرة المركزي، بعد وقوع مشاجرة بالسكاكين داخل القرية، انتقلت الجهات المعنية لفحص البلاغ والوقوف على ملابسات الواقعة داخل مركز الفرافرة.

تفاصيل الإصابات

كشفت المعاينة الأولية أن مشاجرة بالسكاكين اندلعت بسبب خلافات الجيرة بين 4 أشخاص. وأسفرت الواقعة عن إصابة “م.أ” 56 عامًا بجرح طعني أسفل الصدر من الجهة اليمنى فوق الكبد، وإصابة “س.م” 31 عامًا بجرح طعني بمنتصف الرقبة وآخر أسفل الصدر من الجهة اليمنى فوق الكبد، وهما من الطرف الأول.

كما أصيب “م.ح.س” 23 عامًا بجرح قطعي في العضد الأيسر، و“ح.س.س” 49 عامًا بكدمة في البطن، وهما من الطرف الثاني.

نقل المصابين والتحقيقات

جرى نقل المصابين إلى مستشفى الفرافرة، قبل تحويل بعض الحالات إلى مستشفيات أسيوط التابعة لجامعتي الأزهر وأسيوط لاستكمال العلاج. ك

ما جرى تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وكشف ملابسات مشاجرة بالسكاكين التي شهدها مركز الفرافرة في الوادي الجديد بسبب خلافات الجيرة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

طهران ترفض وقف النار.. ومصدر إيراني: التفاوض مع أمريكا "غير منطقي"
شئون عربية و دولية

طهران ترفض وقف النار.. ومصدر إيراني: التفاوض مع أمريكا "غير منطقي"
مخاوف إيرانية من "الفخ" الأمريكي.. تقرير إسرائيلي يكشف القصة
شئون عربية و دولية

مخاوف إيرانية من "الفخ" الأمريكي.. تقرير إسرائيلي يكشف القصة
وزير الكهرباء يجتمع بخلية إدارة الأزمة لتأمين الشبكة الموحدة
أخبار مصر

وزير الكهرباء يجتمع بخلية إدارة الأزمة لتأمين الشبكة الموحدة
تقارير تكشف موقف ليفربول من مستقبل سلوت مع الريدز
رياضة عربية وعالمية

تقارير تكشف موقف ليفربول من مستقبل سلوت مع الريدز

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

وزير العمل يُصدرُ قرارًا وزاريًا بحظر تشغيل الأطفال أقل من 15 سنة
تفاصيل اجتماع مدبولي بشأن إجراءات ترشيد استهلاك المواد البترولية والكهرباء
الإعدام لـ 4 متهمين بالاعتداء على أطفال مدرسة سيدز وبراءة 2 آخرين
أول ضحايا الطقس والأمطار.. مصرع سيدة في انهيار سقف عقار بالإسكندرية- صور
بعد نجاح دولة التلاوة.. الرئيس السيسي يوجه بإطلاق برنامج دولة الفنون والإبداع
مصر تطالب بوقف الاعتداءات الإيرانية على دول الخليج فورًا
الحكومة تكشف حقيقة تأثر مصر بأي تسريبات إشعاعية محتملة
بعد تصديق الرئيس.. عقوبة التهرب من التجنيد والاستدعاء للاحتياط
"عوة" تعيد الشتاء.. 22 صورة ترصد موجة الطقس السيئ في الإسكندرية
الطقس السيئ يضرب محافظات الجمهورية.. أمطار غزيرة ورعد وبرق- (تغطية خاصة)
هدم الجسور والتهجير.. كيف تُعيد إسرائيل هندسة جنوب لبنان عبر "الليطاني"؟