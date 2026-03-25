أسفرت مشاجرة بالسكاكين، اليوم الأربعاء، عن إصابة 4 أشخاص بقرية زراعة 14 التابعة للوحدة المحلية لقرى أبو هريرة في مركز الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد، وذلك إثر خلافات الجيرة بين الطرفين، قبل نقل المصابين إلى مستشفى الفرافرة المركزي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

إخطار أمني وتحرك عاجل

تلقى اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول 4 مصابين إلى مستشفى الفرافرة المركزي، بعد وقوع مشاجرة بالسكاكين داخل القرية، انتقلت الجهات المعنية لفحص البلاغ والوقوف على ملابسات الواقعة داخل مركز الفرافرة.

تفاصيل الإصابات

كشفت المعاينة الأولية أن مشاجرة بالسكاكين اندلعت بسبب خلافات الجيرة بين 4 أشخاص. وأسفرت الواقعة عن إصابة “م.أ” 56 عامًا بجرح طعني أسفل الصدر من الجهة اليمنى فوق الكبد، وإصابة “س.م” 31 عامًا بجرح طعني بمنتصف الرقبة وآخر أسفل الصدر من الجهة اليمنى فوق الكبد، وهما من الطرف الأول.

كما أصيب “م.ح.س” 23 عامًا بجرح قطعي في العضد الأيسر، و“ح.س.س” 49 عامًا بكدمة في البطن، وهما من الطرف الثاني.

نقل المصابين والتحقيقات

جرى نقل المصابين إلى مستشفى الفرافرة، قبل تحويل بعض الحالات إلى مستشفيات أسيوط التابعة لجامعتي الأزهر وأسيوط لاستكمال العلاج. ك

ما جرى تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وكشف ملابسات مشاجرة بالسكاكين التي شهدها مركز الفرافرة في الوادي الجديد بسبب خلافات الجيرة.