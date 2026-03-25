محافظ جنوب سيناء يعلن استعدادات الاحتفال بالذكرى الـ37 لعودة طابا

كتب : رضا السيد

02:25 م 25/03/2026

خلال الاجتماع

عقد اللواء إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، اليوم الأربعاء، اجتماعًا تنسيقيًا لمراجعة برنامج الاحتفالات بالعيد القومي للمحافظة والذكرى الـ37 لعودة طابا إلى السيادة المصرية، بحضور الدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ، واللواء إيهاب مكاوي، السكرتير العام، وممثلي كافة الجهات المعنية.

احتفالية تليق بالمناسبة


وجّه المحافظ بتجهيز احتفالية تليق بهذه المناسبة الوطنية، مستعينًا بكافة إمكانيات المحافظة للظهور بالمظهر الحضاري اللائق، على أن تُقام الاحتفالية بداية شهر أبريل المقبل، لتجسد أهمية ذكرى استرداد طابا لكل المصريين.

حفل فني يحييه أبناء المحافظة


وأشار المحافظ إلى أن الحفل سيتضمن عروضًا فنية يقدمها أبناء المحافظة، تشمل الفن والفلكلور السيناوي، إلى جانب مراسم رفع العلم، إحياءً للذكرى الوطنية الغالية، والتي تعكس عزيمة وإرادة المصريين لاسترداد كل شبر من أرض الوطن.

ملحمة عودة طابا ووحدة الشعب المصري


وأكد إسماعيل كمال أن ملحمة عودة طابا تجسد وحدة الشعب المصري وقيادته الحكيمة، التي تمكنت من استعادة هذه البقعة الغالية عبر الدبلوماسية السياسية والآليات القانونية الدولية، حتى أصبحت ذكرى رفع العلم المصري على طابا تمثل العيد القومي لمحافظة جنوب سيناء.

عيد محافظة جنوب سيناء ذكرى عودة طابا الاحتفال الوطني جنوب سيناء الفلكلور السيناوي

