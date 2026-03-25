بمقشة وابتسامة.. بطولة عامل نظافة تحت الأمطار بكفر الشيخ: "ربنا هو السند"

كتب : إسلام عمار

02:06 م 25/03/2026
    بالمقشة والعمل تحت الامطار
    جمع القمامة تحت الامطار
    العمل خلال سقوط الامطار
    خلال تسليك عم خليفة بلاعة تصريف الامطار
    سقوط الامطار على عم خليفة خلال ممارسة عمله
    عم خليفة يعمل بكل اجتهاد تحت الامطار
    خلال تحرك لمكان اخر اثناء ممارسة العمل
    عم خليفة يمارس عمله تحت الامطار
    عم خليفة
    عم خليفة ومحاولة تسليك بيارة لتصريف مياه الامطار
    لحظة ممارسة العمل تحت الامطار
    عمل عم خليفة تحت الامطار

في مشهد يعكس روح الإخلاص والتفاني، واصل عم خليفة علي حمد، 56 عامًا، عامل النظافة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق في كفر الشيخ، أداء مهامه وسط سقوط أمطار غزيرة اليوم الأربعاء، غير آبه بالطقس السيئ وسقوط الأمطار الذي جعل الكثيرين يلجأون إلى الاحتماء.

التزام وإصرار رغم الطقس السيئ

التقطت عدسة "مصراوي" صورًا لعم خليفة وهو يمسك بمقشته ومعدات النظافة، ويجوب الشوارع لجمع القمامة، في صورة تعكس نموذجًا مشرفًا للعامل المصري الذي يضع واجبه فوق كل اعتبار، ويواصل العمل بابتسامة ورضا حتى في أصعب الظروف المناخية.

وأكد عم خليفة أن بيئة العمل تقوم على التعاون والدعم، حيث يتعامل الزملاء والرؤساء كأسرة واحدة، دون أي تفرقة، قائلًا: "مفيش حد بيحسسنا بفرق.. كلنا إخوات وفي شغل واحد".

أجواء ممطرة تزيد من الحافز

وأضاف عم خليفة: "لا أخشى العمل تحت المطر، بل أجده دافعًا للاستمرار.. كفاية بركة ربنا بتخليني أشتغل.. المطر بيخليني أشتغل أكثر دون أي إعاقة في طريقة شغلي، بل تزيدني الأجواء الممطرة إصرارًا على إنجاز مهامي".

وشهدت مدن ومراكز محافظة كفر الشيخ اليوم الأربعاء سقوط أمطار غزيرة، مصاحبة بموجة صقيع شديدة، إلا أن حركة المرور لم تتأثر بشكل كبير، ما يعكس قدرة الأجهزة التنفيذية على التعامل مع الظروف الجوية السيئة.

