في مشهد يعكس روح الإخلاص والتفاني، واصل عم خليفة علي حمد، 56 عامًا، عامل النظافة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق في كفر الشيخ، أداء مهامه وسط سقوط أمطار غزيرة اليوم الأربعاء، غير آبه بالطقس السيئ وسقوط الأمطار الذي جعل الكثيرين يلجأون إلى الاحتماء.

التزام وإصرار رغم الطقس السيئ

التقطت عدسة "مصراوي" صورًا لعم خليفة وهو يمسك بمقشته ومعدات النظافة، ويجوب الشوارع لجمع القمامة، في صورة تعكس نموذجًا مشرفًا للعامل المصري الذي يضع واجبه فوق كل اعتبار، ويواصل العمل بابتسامة ورضا حتى في أصعب الظروف المناخية.

وأكد عم خليفة أن بيئة العمل تقوم على التعاون والدعم، حيث يتعامل الزملاء والرؤساء كأسرة واحدة، دون أي تفرقة، قائلًا: "مفيش حد بيحسسنا بفرق.. كلنا إخوات وفي شغل واحد".

أجواء ممطرة تزيد من الحافز

وأضاف عم خليفة: "لا أخشى العمل تحت المطر، بل أجده دافعًا للاستمرار.. كفاية بركة ربنا بتخليني أشتغل.. المطر بيخليني أشتغل أكثر دون أي إعاقة في طريقة شغلي، بل تزيدني الأجواء الممطرة إصرارًا على إنجاز مهامي".

وشهدت مدن ومراكز محافظة كفر الشيخ اليوم الأربعاء سقوط أمطار غزيرة، مصاحبة بموجة صقيع شديدة، إلا أن حركة المرور لم تتأثر بشكل كبير، ما يعكس قدرة الأجهزة التنفيذية على التعامل مع الظروف الجوية السيئة.