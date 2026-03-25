صور- جهود عمال النظافة في إزالة تجمعات مياه الأمطار بالقاهرة

كتب : أحمد العش

03:16 م 25/03/2026
    صور كسح مياه الأمطار من شوارع القاهرة (2)
    صور كسح مياه الأمطار من شوارع القاهرة (4)
    صور كسح مياه الأمطار من شوارع القاهرة (3)

تصوير - محمد معروف:

شهدت محافظة القاهرة موجة من الأمطار الغزيرة منذ ساعات الصباح المبكرة نتيجة منخفض جوي عميق في طبقات الجو العليا، وفقًا لتقارير الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وتسببت الأمطار في تجمع المياه بعدد من الشوارع المنخفضة والمحاور الحيوية، ما استدعى تدخل فرق الطوارئ فورًا للحفاظ على انسيابية حركة المرور وسلامة المواطنين.

عدسات "مصراوي" ترصد جهود كسح مياه الأمطار بالقاهرة

ورصدت عدسات "مصراوي" جهود عمال النظافة لكسح مياه الأمطار من الشوارع، بالإضافة إلى انتشار رجال الحماية المدنية في المحاور الرئيسية والشوارع الفرعية، لضمان إزالة أي تجمعات للمياه بشكل فوري وتقديم الدعم للمواطنين.

متابعة ميدانية من محافظ القاهرة

وقام الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، بجولة تفقدية شملت عددًا من الشوارع والمحاور الحيوية بالعاصمة، للاطلاع على سير العمل، والتأكد من جاهزية فرق الطوارئ، مع التركيز على المناطق المنخفضة التي تشهد تجمعات كبيرة للمياه.

انتشار واسع لسيارات الشفط لضمان انسيابية الحركة

وأكدت "المحافظة"، في بيان سابق، على أنه تم نشر أكثر من 137 سيارة شفط مياه على مستوى العاصمة، خاصة في المحاور الرئيسية والشوارع الفرعية التي تشهد كثافة مرورية، لضمان عدم تعطّل حركة السير، والتدخل السريع عند الحاجة.

غرفة العمليات المركزية تتابع الوضع لحظة بلحظة

وشددت محافظة القاهرة، على أن هناك غرفة عمليات مركزية بالمحافظة تعمل بالتنسيق مع الشبكة الوطنية الموحدة لمتابعة جميع الأحياء الـ38، ورصد حالة الشوارع وحركة المرور مباشرة عبر الكاميرات، للتدخل الفوري عند أي طارئ.

وأوضحت محافظة القاهرة، أنه تم التعاون مع وزارة الري لتجهيز الخزانات الواقعة بالمنطقة الجنوبية من المحافظة، لاستقبال كميات الأمطار ومنع أي فيضان محتمل، في إطار خطة شاملة لإدارة مياه الأمطار وحماية المواطنين من آثار الطقس السيئ.

أول ضحايا الطقس والأمطار.. مصرع سيدة إثر انهيار سقف عقار في الإسكندرية- صور
الطقس السيئ يضرب محافظات الجمهورية.. أمطار غزيرة ورعد وبرق- (تغطية خاصة)
زاد 160 جنيها.. سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الارتفاع بمنتصف التعاملات
الإعدام لـ 4 متهمين بالاعتداء على أطفال مدرسة سيدز وبراءة 2 آخرين
عاصفة ترابية تجتاح البحر الأحمر وتغلق طريق "الزعفرانة - رأس غارب"
