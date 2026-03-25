تناولوا كبدة وحواوشي.. تسمم أم وأطفالها الثلاثة في بني سويف

أُصيبت أم و أبنائها الثلاثة باشتباه تسمم غذائي، إثر تناولهم وجبة كبدة وحواوشي يشتبه في صلاحيتها للاستهلاك، داخل منزلهم بإحدى قرى مركز ناصر شمال محافظة بني سويف.

تفاصيل واقعة التسمم الغذائي

تلقت مديرية أمن بني سويف إخطارًا من مستشفى بني سويف التخصصي، بوصول "رضا.ر.م" 30 عامًا، وأبنائها "ياسين.أ.ر " 9 أعوام، و "محمد أ. ر." 6 أعوام، و "زينة.أ.ر"، عام واحد، مصابين بحالة إعياء شديد وقيء مستمر، نتيجة تناولهم وجبة كبدة وحواوشي غير صالحة للاستهلاك.

نقل الأطفال للمستشفى وتلقي العلاج

جرى تقديم الإسعافات الأولية اللازمة لهم، ووضعهم تحت الملاحظة الطبية داخل مستشفى بني سويف التخصصي، لحين استقرار حالتهم الصحية.

تحرير محضر بالواقعة



وتم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث.