رصد موقع مصراوي مجموعة من الصور توضح سطوع الشمس بعد توقف الأمطار بمنطقة العمرانية بمحافظة الجيزة، عقب موجة من الأمطار الغزيرة التي شهدتها المحافظة مؤخرًا، والتي أدت إلى تجمع مياه الأمطار في عدد من الشوارع والميادين.

اقرأ أيضاً: تعرف على إجراءات تقديم طلبات تقنين أراضي وضع اليد وفقا للقانون



وأظهرت الصور أيضًا جهود عربيات شفط المياه لتسهيل حركة السيارات والمواطنين، والعمل على استعادة السيولة المرورية في المناطق المتضررة من تجمعات مياه الأمطار.

اقرأ أيضاً:

الأرصاد: أمطار متفاوتة الشدة وحالة من عدم الاستقرار بالأجواء الأيام المقبلة

يذكر أنه، كانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية قد أعلنت عن استمرار تأثير السحب الرعدية الممطرة على السواحل الشمالية الغربية، مع توقع سقوط أمطار على مناطق من الوجه البحري، القاهرة الكبرى، مدن القناة، وشمال الصعيد تكون رعدية أحيانًا.

اقرأ أيضاً: برقم العداد.. 7 خطوات للاستعلام عن استهلاك فاتورة "الكهرباء" مارس 2026

وحذرت الهيئة من زيادة حدة الأمطار على المناطق الداخلية مع تقدم ساعات النهار، داعية المواطنين إلى اتخاذ الحيطة والحذر أثناء التنقل، واتباع تعليمات السلامة في الأماكن المفتوحة.