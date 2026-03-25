استقبل الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، في زيارة استهدفت بحث سبل التكامل وتطوير الشراكات العلمية والبحثية بين الجامعتين العريقتين.

خلال اللقاء، أكد الدكتور محمد ضياء زين العابدين على استراتيجية جامعة عين شمس في الانفتاح على الجامعات المصرية الرائدة، مشدداً على أن تبادل الخبرات في مجالات الدراسات العليا والبرامج التعليمية الحديثة يعد ركيزة أساسية للارتقاء بمنظومة التعليم العالي ومواكبة متطلبات سوق العمل العالمي.

من جانبه، أشاد الدكتور شريف خاطر بالمكانة العلمية المرموقة لجامعة عين شمس، معرباً عن تطلعه لأن تثمر هذه الزيارة عن آفاق جديدة من التعاون المثمر.

واصطحب رئيس الجامعة ضيفه الكريم في جولة تفقدية شملت مبنى برامج الساعات المعتمدة الجديد: حيث تم استعراض أحدث التجهيزات التعليمية والبنية التحتية المتطورة والمدرجات والقاعات الدراسية التي تعكس الطفرة التكنولوجية والإنشائية التي تشهدها كلية الحقوق بالجامعة.

وقد أبدى رئيس جامعة المنصورة إعجابه الشديد بمستوى التحديث والتطوير، معتبراً إياه نموذجاً يُحتذى به في تطبيق أحدث النظم الأكاديمية.

وعلى هامش الزيارة، شهدت كلية الحقوق بجامعة عين شمس، برئاسة الدكتور ياسين الشاذلي عميد الكلية، انعقاد لجنة المناقشة والحكم لرسالة الدكتوراه المقدمة من الباحث صلاح الدين محمود علي، بعنوان:«الحماية الدستورية والقضائية للحق في المعرفة وتداول المعلومات: دراسة مقارنة».

بمشاركة الدكتور شريف خاطر كعضو في لجنة المناقشة، التي ترأسها الدكتور محمد رمزي الشاعر (رئيس جامعة الزقازيق الأسبق)، وبعضوية الدكتور محمد سعيد أمين، الدكتورة منى رمضان بطيخ.

وانتهت اللجنة بقرارها الأكاديمي بمنح الباحث درجة الدكتوراه بتقدير "ممتاز"، في أجواء علمية تعكس ريادة مدرسة القانون بجامعة عين شمس.



