أعلن المركز الإعلامي للهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر عن غلق ميناء نويبع البحري بمحافظة جنوب سيناء بسبب سوء الأحوال الجوية وتأثيرها على حركة الملاحة، مع تسجيل سرعة رياح تتراوح بين 25 و28 عقدة جنوبية وارتفاع الأمواج من 2 إلى 3 أمتار، ما أدى إلى اضطراب شديد في حالة البحر وتعليق حركة الملاحة البحرية وجميع الأنشطة على الوحدات البحرية، سواء كانت صغيرة أو كبيرة، حفاظًا على سلامة الملاحة.

إغلاق ميناء الغردقة وتأثير الطقس السيئ

كما تقرر إغلاق ميناء الغردقة بسبب سرعة الرياح التي تراوحت بين 27 و32 عقدة شمالية غربية، وارتفاع الأمواج من 2 إلى 3 أمتار، مع استمرار اضطراب حالة البحر، ما دفع الجهات المعنية لتعليق الأنشطة البحرية لحين تحسن الأحوال الجوية.

رفع درجة الاستعداد وتفعيل غرف العمليات

وجّه اللواء محمد عبد الرحيم، رئيس الهيئة، برفع درجة الاستعداد في جميع الموانئ، والتأكد من سلامة العلامات الملاحية في مداخل ومخارج الموانئ، إضافة إلى المتابعة المستمرة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للحصول على أحدث التحديثات المناخية.

كما تم تفعيل غرف العمليات للتعامل مع أي طارئ محتمل، ومنع جميع الأنشطة البحرية حرصًا على سلامة الأرواح والممتلكات، في إطار الاستعداد لمواجهة آثار الطقس السيئ وأمواج البحر المضطربة.