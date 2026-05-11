قالت الدكتورة هالة رمضان، مدير المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، إن جميع القضايا المرتبطة بملف الأحوال الشخصية، تخضع للدراسة في الوقت الحالي.

وأكدت رمضان، خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي، برئاسة النائبة راندا مصطفى، لمناقشة ميزانية المركز، أن الأبحاث تشمل عددًا من المحاور المهمة، من بينها سن الحضانة، وترتيب حضانة الطفل، وقيمة النفقة، باعتبارها من أكثر القضايا التي تشهد نقاشًا مجتمعيًا واسعًا.

وأضافت، أن المركز يتعامل مع هذه الملفات من منظور اجتماعي وبحثي، بهدف الوصول إلى تصور متوازن يراعي مصلحة الطفل ويحفظ حقوق جميع الأطراف، مع الأخذ في الاعتبار المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي شهدها المجتمع خلال السنوات الأخيرة.

وأشارت إلى أنه انطلاقًا من القضايا والمشكلات المطروحة في هذا الملف، بدأ المركز في التواصل المباشر مع أصحاب هذه المشكلات والاستماع إلى آرائهم وتجاربهم على أرض الواقع، من أجل الوقوف على التحديات الحقيقية التي تواجههم.

وأشارت إلى إن المركز لا يكتفي برصد الظواهر الاجتماعية فقط، وإنما يعمل على تحليل أسبابها ودراسة أبعادها المختلفة، بما يسهم في تقديم توصيات علمية يمكن الاستفادة منها في دعم صانع القرار ووضع حلول عملية قابلة للتطبيق.