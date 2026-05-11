الثلاثاء.. بريطانيا وفرنسا تستضيفان اجتماعا بشأن مضيق هرمز بحضور 40 دولة

كتب : وكالات

04:02 ص 11/05/2026

تستضيف المملكة المتحدة وفرنسا، الثلاثاء اجتماعا لوزراء دفاع العديد من الدول بشأن الخطط العسكرية الرامية إلى استعادة حركة الشحن البحري عبر مضيق هرمز، وفق ما أعلنت الحكومة البريطانية.

جاء في بيان لوزارة الدفاع البريطانية: "سيرأس وزير الدفاع جون هيلي مع نظيرته الفرنسية الوزيرة كاترين فوتران، اجتماعا لأكثر من 40 دولة، هو الأول لوزراء الدفاع في إطار المهمة المتعددة الجنسيات".

وجاء الإعلان بعد ساعات على تحذير إيراني للندن وباريس من مغبة نشر قطع بحرية في المنطقة.

ونقلت وكالة أنباء تسنيم شبه الرسمية للأنباء عن المتحدث باسم الجيش الإيراني محمد أكرمي نيا القول: "إن سفن الدول الملتزمة بالعقوبات الأمريكية المفروضة على إيران ستواجه صعوبات في عبور مضيق هرمز اعتبارا من الآن".

في سياق متصل، أفاد نواب إيرانيون، أنهم يعملون على صياغة مشروع قانون لإضفاء الطابع الرسمي على إدارة إيران لمضيق هرمز، يتضمن بنودا تحظر مرور سفن الدول المعادية، وفقا للغد.

