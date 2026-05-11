تنفذ الوحدة المحلية لمركز ومدينة الداخلة في محافظة الوادي الجديد، اليوم الاثنين، مبادرة لخفض الأسعار عبر طرح كميات من الخضروات والفاكهة الطازجة والدواجن بأسعار مخفضة، من خلال منفذ البيع التابع لها بميدان الجبان بمدينة موط، في إطار جهود تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.

أعلن المهندس جهاد المتولي رئيس الوحدة المحلية لمركز الداخلة، أن المبادرة تستهدف توفير السلع الغذائية الأساسية بأسعار مناسبة، مع الحفاظ على جودة المنتجات المعروضة داخل منفذ البيع، لتلبية احتياجات الأسر بمركز الداخلة والقرى التابعة له.

وشملت قائمة الأسعار طرح البطاطس بسعر 5 جنيهات للكيلو، والبصل الأبيض والأحمر بسعر 10 جنيهات، والطماطم بأسعار تراوحت بين 25 و30 جنيهًا، بالإضافة إلى الخيار والفلفل الرومي والكوسة والجزر والباذنجان الرومي.

وتضمنت السلع المطروحة أصنافًا متنوعة من الفاكهة، بينها: "اليوسفي والبرتقال والموز والجوافة والليمون والكنتالوب والتفاح والعنب"، بأسعار مخفضة مقارنة بالأسواق.

وقال جهاد، إنه جرى توفير منتجات الدواجن داخل المنفذ، إذ بلغ سعر كيلو الفراخ الحي 75 جنيهًا، وجرى طرح أطباق الأوراك والدبابيس والبانيه بسعر 100 جنيه للطبق، إلى جانب أطباق الأجنحة والكبد والقوانص بسعر 50 جنيهًا.

وأكد رئيس الوحدة المحلية استمرار العمل بالمنفذ بصورة منتظمة، مع متابعة الأسعار وتوافر السلع، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان وصول المنتجات للمواطنين بأسعار مناسبة.