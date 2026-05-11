سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 11-5-2026 مع بداية التعاملات الصباحية

كتب- محمد فتحي:

04:07 ص 11/05/2026

سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 11-5-2026 مع بداية التعاملات الصباحية بعد أن انخفض سعره بحلول التعاملات المسائية الأحد.

يذكر أن سعر الذهب انخفض في مصر بنحو 15 جنيهًا، بحلول التعاملات المسائية الأحد 10-5-2026، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، وفق ما قاله نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا، لـ"مصراوي".

"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 11-5-2026 وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 سجل 8004 جنيهات.

- سعر الذهب عيار 21 سجل 7000 جنيه.

- سعر الذهب عيار 18 سجل 5996 جنيهًا.

- سعر الجنيه الذهب سجل 56000 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.63% إلى نحو 4715 دولارات للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

