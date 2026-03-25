أصيبت سيدة، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء، إثر انهيار جزئي لعقار قديم مكون من أربعة طوابق بمنطقة وكالة الليمون بحي الجمرك في الإسكندرية، فيما جرى إخلاء سكان عقارات مجاورة.

بلاغ يفيد انهيار عقار

تلقت غرفة العمليات الرئيسية بمحافظة الإسكندرية بلاغًا يفيد سقوط أسقف الدور العقار الكائن بشارع وكالة الليمون أمام باب 10، بمنطقة بحري بنطاق حي الجمرك، ووجود سيدة تحت الأنقاض.

تحرك عاجل من محافظة الإسكندرية

ووجه المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، الأجهزة التنفيذية المعنية بالتوجه إلى موقع البلاغ، والتعامل الفوري مع الحادث، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتأمين محيط العقار وحماية المواطنين والمارة.

سقوط سقف عقار

وتبين من الفحص أن العقار بناء قديم، تبلغ مساحته نحو 200 متر مربع، مكون من 4 طوابق، ويضم عددًا من الشقق الصغيرة بكل طابق، وانهيار أسقف الطابقين الثالث والثاني على الطابق الأول.

انتشال سيدة من تحت الأنقاض

وانتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، ونجحت في استخراج سيدة مصابة من أسفل أنقاض العقار، ونقلها إلى المستشفى الأميري، لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

إخلاء سكان العقارات المجاورة

وتكثف فرق الإنقاذ جهودها لرفع الأنقاض والتأكد من عدم وجود أشخاص آخرين أسفلها، فيما جرى إخلاء 4 أسر من العقار المنهار والعقارات المجاورة كإجراء احترازي.

وفرض حي الجمرك بالتنسيق مع الجهات المعنية كردون أمني بمحيط العقار، ووضع الحواجز اللازمة لتأمين المنطقة وتنظيم الحركة، ويجرى اتخاذ الإجراءات اللازمة مع الأجزاء التي تمثل خطورة داهمة بالعقار.