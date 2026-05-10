نجح طاقم تابع لهيئة الإسعاف المصرية بمحافظة الإسماعيلية في إجراء ولادة طبيعية لسيدة داخل سيارة الإسعاف، بعد تعرضها لآلام ولادة مفاجئة داخل منزلها بعزبة أبو بخيت التابعة لمركز أبو صوير، في مشهد إنساني يعكس سرعة الاستجابة وكفاءة الأطقم الطبية.

وكانت غرفة عمليات الإسعاف بالإسماعيلية قد تلقت، مساء الأحد، بلاغًا عاجلًا يفيد بوجود حالة ولادة طارئة داخل منزل السيدة، وعلى الفور جرى الدفع بسيارة الإسعاف رقم 1173 باعتبارها الأقرب إلى موقع البلاغ.

وصول سريع لموقع البلاغ

وضم طاقم الإسعاف المسعف محمد نجيب منسي والسائق محمود محمد عبدالحميد، حيث وصلا إلى المنزل خلال دقائق قليلة، وتبين بعد توقيع الكشف الطبي أن حالة الولادة أصبحت وشيكة مع ظهور رأس المولود، ما استدعى اتخاذ قرار عاجل بإتمام الولادة داخل سيارة الإسعاف حفاظًا على حياة الأم والطفلة.

إجراء الولادة داخل سيارة الإسعاف

وتمكن المسعف، بفضل التدريب والخبرة، من إجراء ولادة طبيعية كاملة داخل سيارة الإسعاف، مع تنفيذ جميع الإجراءات الطبية اللازمة للمولودة، والتي شملت التجفيف والتحفيز والتأكد من انتظام عملية التنفس، إلى جانب متابعة الحالة الصحية للأم والعلامات الحيوية لها.

نقل الأم والمولودة إلى المجمع الطبي

وعقب الاطمئنان على استقرار الحالة الصحية للأم ورضيعتها، جرى نقلهما إلى المجمع الطبي بالإسماعيلية، حيث وصلتا في حالة مستقرة وجيدة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

إشادة بقيادات الإسعاف

وتابع تفاصيل الواقعة الدكتور محمد طنطاوي مدير نموذج إسعاف الإسماعيلية، خالد يوسف المشرف العام بالمحافظة، إبراهيم زين مشرف القطاع، مؤكدين أن ما قام به طاقم الإسعاف يجسد الروح الإنسانية والمهنية التي يتمتع بها رجال الإسعاف المصري في التعامل مع الحالات الطارئة وخدمة المواطنين على مدار الساعة.