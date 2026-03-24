كثفت الوحدة المحلية لمدينة سانت كاترين بجنوب سيناء، جهودها للتعامل مع آثار موجة الطقس السيئ التي شهدتها المدينة خلال الأيام الماضية، وذلك في إطار توجيهات اللواء إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، بسرعة رفع آثار موجة الطقس السيئ، واستعادة الشكل الجمالي للمدينة.

وقال مبروك الغمريني، رئيس المدينة، إنه جرى رفع الإطماءات الناتجة عن تدفق السيول في عدة مناطق منها "مدخل وادى التلعة، منطقة الملقاة، الكويز، الشامية، وسط المدينة، الخرازين، الأسقف، الأسباعية، إسكان الزيتونة"، إضافة إلى تطهير مجرى السيل الرئيسي بالمدينة.

وأوضح أنه جارِ أعمال تطهير مطابق الصرف الصحي بخط الانحدار الرئيسي، والخطوط الفرعية من آثار السيول التي جرى ردمها بالرمال والحجارة، باستخدام كافة معدات المدينة، والدعم المقدم من حملة ديوان عام المحافظة.

وأكد أنه جرى فتح معظم الطرق، واستعادة المظهر الحضاري للمدينة، وتيسير حركة المرور الداخلية بها، مشيرًا إلى استمرار رفع حالة الطوارئ القصوى، تزامنًا مع تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية، بتوقع حدوث سيول، وتساقط أمطار خلال الفترة المقبلة.