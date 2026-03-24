إعلان

تعليم البحيرة: انتظام الدراسة بعد إجازة عيد الفطر ومتابعة ميدانية مكثفة

كتب : أحمد نصرة

01:31 م 24/03/2026
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    انتظام الدراسة عقب عيد الفطر بالبحيرة3
  • عرض 6 صورة
    انتظام الدراسة عقب عيد الفطر بالبحيرة2
  • عرض 6 صورة
    انتظام الدراسة عقب عيد الفطر بالبحيرة5
  • عرض 6 صورة
    انتظام الدراسة عقب عيد الفطر بالبحيرة4
  • عرض 6 صورة
    انتظام الدراسة عقب عيد الفطر بالبحيرة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، انتظام الدراسة بجميع مدارس المحافظة، اليوم الثلاثاء، عقب انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، وسط التزام وانضباط كامل.

استعدادات كاملة


وأشار الديب إلى أن المدارس أنهت استعداداتها بشكل كامل لاستقبال الطلاب، مع توفير بيئة تعليمية آمنة ومنظمة، تنفيذًا لتوجيهات وزارة التربية والتعليم ومحافظة البحيرة.

متابعة لحظية من غرفة العمليات


تابع وكيل الوزارة سير العملية التعليمية من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية، مع التأكيد على تفعيل المتابعة اللحظية داخل الإدارات التعليمية، لضمان جاهزية المدارس وانتظام اليوم الدراسي.

لجان ميدانية لضبط الأداء


دُفعت لجان متابعة ميدانية مكثفة من قيادات المديرية والإدارات التعليمية، إلى جانب موجهي المواد ومتابعي المراحل، للمرور على المدارس بمختلف الإدارات.

وأسفرت الجولات عن التأكد من ارتفاع نسب حضور الطلاب منذ الساعات الأولى، مع التزام كامل بالجداول الدراسية وتنفيذ الحصص.

بيئة تعليمية جاذبة


شددت المتابعة على أهمية تهيئة بيئة تعليمية جاذبة داخل الفصول، وتفعيل الأنشطة التربوية، بما يسهم في جذب الطلاب وتحفيزهم على الانتظام، ورفع جودة العملية التعليمية.

تأكيد على الانضباط المستمر


أكد وكيل الوزارة ضرورة تضافر الجهود خلال المرحلة الحالية، لتحقيق الانضباط الكامل داخل المدارس، مع استمرار المتابعة اليومية، واتخاذ إجراءات فورية تجاه أي تقصير.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مدارس البحيرة انتظام الدراسة عيد الفطر يوسف الديب متابعة ميدانية وزارة التعليم حضور الطلاب

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

موعد عيد الأضحى المبارك 2026- اضغط للتفاصيل
حالة الطقس.. الأرصاد: موجة طقس قوية تبدأ خلال ساعات- اضغط للتفاصيل
صور- طرح النماذج الاسترشادية لامتحانات الثانوية إلكترونيًّا وعبر "مدرستنا 3"