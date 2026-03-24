أعلن الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، اليوم الثلاثاء، عن تحقيق الجامعة إنجازًا متميزًا في نتائج دورة يناير 2026 لبرامج محو الأمية وتعليم الكبار، بما يعكس الدور المجتمعي الفاعل للجامعة وإسهامها الجاد في تنفيذ توجهات الدولة المصرية للقضاء على الأمية، باعتبارها إحدى القضايا القومية التي تمس مسارات التنمية الشاملة وبناء الإنسان.

محو أمية 8485 دارساً

وأوضح رئيس الجامعة أن النتائج المسجلة بقواعد بيانات الإدارة العامة للمعلومات والتحول الرقمي بالهيئة العامة لتعليم الكبار بالقاهرة، كشفت عن بلوغ إجمالي عدد الدارسين المقيدين بمختلف كليات الجامعة 13154 دارسًا، حضر منهم 9263 دارسًا، فيما نجح 8485 دارسًا، وهو ما يعكس كفاءة منظومة العمل داخل الجامعة والتزام الكليات بتنفيذ خطط محو الأمية وفق رؤية مؤسسية متكاملة.

المركز الرابع محلياً..

وأكد الدكتور عصام فرحات أن الجامعة حققت المركز الرابع بين 29 جامعة مصرية مشاركة في البرنامج، من خلال إسهامات 10 كليات، مشيرًا إلى أن هذا التقدم يعكس حجم الجهود المبذولة لمواجهة ظاهرة الأمية، خاصة في محافظة المنيا التي تُعد من أعلى محافظات الجمهورية من حيث معدلات الأمية، الأمر الذي يفرض مسؤولية مضاعفة على الجامعة باعتبارها بيت خبرة تنموي ومجتمعي.

محو الأمية شرط لتخرج الطلاب..

وأضاف أن مجلس الجامعة اتخذ قرارًا استراتيجيًا بإلزام طلاب الكليات النظرية بمحو أمية أربعة أفراد على الأقل كشرط للتخرج، بما يعزز من ترسيخ ثقافة المشاركة المجتمعية لدى الطلاب وربط العملية التعليمية بقضايا الوطن.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن هذا الإنجاز يُجسد حالة من التكامل والتنسيق بين مختلف قطاعات وكليات الجامعة، ويؤكد نجاحها في توظيف إمكاناتها البشرية والأكاديمية لخدمة المجتمع، والمساهمة في بناء مجتمع أكثر وعيًا وقدرة على مواكبة متطلبات التنمية.

كلية الآداب في الصدارة..

ومن جانبه، أوضح الدكتور أيمن حسنين، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن نتائج الكليات عكست أداءً متميزًا، وتصدرت كلية الآداب قائمة الكليات من حيث عدد الدارسين، بإجمالي 3744 دارسًا مقيدًا، حضر منهم 2583 دارسًا، ونجح 2360 دارسًا، تلتها كلية التربية للطفولة المبكرة بعدد 3196 دارسًا مقيدًا، حضر منهم 2182 دارسًا، ونجح 1968 دارسًا، فيما سجلت كلية التربية 2388 دارسًا مقيدًا، حضر منهم 1664 دارسًا، وبلغ عدد الناجحين 1521 دارسًا.

وأضاف أن كلية التربية الرياضية حققت نتائج لافتة بعدد 1989 دارسًا مقيدًا، حضر منهم 1440 دارسًا، ونجح 1334 دارسًا، كما ساهمت كلية التربية النوعية بعدد 996 دارسًا مقيدًا، حضر منهم 716 دارسًا، ونجح 665 دارسًا، بينما سجلت كلية دار العلوم 722 دارسًا مقيدًا، حضر منهم 509 دارسين، وبلغ عدد الناجحين 481 دارسًا.

وعلى مستوى الكليات النوعية المتطوعة للمشاركة بالمشروع، أوضح أن كلية التربية الفنية سجلت 180 دارسًا مقيدًا، حضر منهم 139 دارسًا، ونجح 129 دارسًا، كما سجلت كلية التربية شعبة زراعية 28 دارسًا مقيدًا، حضر منهم 26 دارسًا، ونجح 23 دارسًا، في حين بلغ عدد المقيدين بكلية السياحة والفنادق 8 دارسين، حضر منهم 2 دارس، وحقق النجاح 2 دارس، بينما سجلت كلية الزراعة 3 دارسين مقيدين، حضر منهم 2 دارس، ونجح 2 دارس.