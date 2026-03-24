شهدت مستشفيات محافظة المنوفية حالة من الاستنفار الطبي الكامل خلال أيام عيد الفطر المبارك، حيث تواصلت الجهود على مدار الساعة لاستقبال الحالات الحرجة والتعامل معها بشكل فوري، في إطار خطة التأهب القصوى التي تهدف إلى تقديم خدمة صحية سريعة وفعالة للمواطنين.

تدخلات حاسمة تنقذ المرضى

تمكنت الفرق الطبية بمستشفى الجراحات المتخصصة في شبين الكوم من التعامل مع حالتين بالغتي التعقيد خلال أيام العيد، حيث استقبلت الحالة الأولى مريضًا يعاني من نزيف حاد بالمخ مصحوبًا بجلطة في الأوردة العميقة، ما استدعى تدخلاً دقيقًا باستخدام القسطرة التداخلية لتركيب فلتر بالوريد الأجوف السفلي، وهو ما ساعد في تأمين المريض وإجراء جراحة ناجحة لتفريغ النزيف وإنقاذ حياته.

وفي واقعة أخرى، استقبلت أقسام الطوارئ مريضًا يبلغ من العمر 63 عامًا تعرض لإصابات خطيرة نتيجة حادث سير، شملت نزيفًا فوق الأم الجافية وكسرًا بعظام الجمجمة، حيث تم التدخل الجراحي بشكل عاجل لرفع العظام المتضررة وتخفيف الضغط على المخ، ليستعيد المريض وعيه بشكل كامل بعد العملية.

نجاح جراحة دقيقة لإعادة ملامح الوجه

وفي مستشفى أشمون العام، نجح فريق جراحة الوجه والفكين في إجراء عملية معقدة لمريض يعاني من كسور متعددة بعظام الوجه، حيث تم استخدام شرائح ومسامير دقيقة لإعادة تثبيت العظام وتصحيح وضعها، ما ساهم في استعادة الشكل الطبيعي للوجه بعد جهد جراحي مكثف.

إنقاذ طفل في وقت قياسي

كما شهد مستشفى تلا تدخلًا سريعًا لإنقاذ طفل يبلغ 12 عامًا تعرض لكسر مفتوح في القدم، حيث تم استقباله وتشخيص حالته على الفور، ونقله إلى غرفة العمليات خلال أقل من ساعة، لإجراء جراحة عاجلة لوقف النزيف وتثبيت الكسر باستخدام وسائل طبية متقدمة، ليستقر وضعه الصحي بعد ذلك.

كفاءة طبية واستعداد دائم

وأكد عمرو مصطفى محمود، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، أن ما تحقق من نجاحات يعكس مستوى الكفاءة العالية للأطقم الطبية، والتنسيق المستمر بين الفرق داخل المستشفيات، خاصة في أوقات الذروة والإجازات، مشيرًا إلى استمرار المتابعة الميدانية لضمان سرعة الاستجابة للحالات الطارئة.

جاهزية مستمرة لخدمة المواطنين

وتواصل مستشفيات المحافظة العمل بكامل طاقتها، مع توفير الأدوية والمستلزمات الطبية، ورفع درجة الاستعداد في جميع الأقسام، بما يضمن تقديم خدمات صحية آمنة وسريعة، ويعزز من فرص إنقاذ المزيد من المرضى.