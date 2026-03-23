كان يسكن سيارة.. نقل مدرس على المعاش إلى دار لرعاية كبار السن ببورسعيد

كتب : طارق الرفاعي

12:39 م 23/03/2026
    نقل حالة إنسانية عاجلة إلى دار رعاية في بورسعيد
    نقل حالة إنسانية عاجلة إلى دار رعاية في بورسعيد
    نقل حالة إنسانية عاجلة إلى دار رعاية في بورسعيد

رصدت الأجهزة التنفيذية بمحافظة بورسعيد، اليوم الاثنين، حالة المواطن محمود الخولي، مدرس سابق، يقيم داخل سيارة أجرة دون مأوى، بناء على توجيهات المحافظ اللواء إبراهيم أبو ليمون.

تنسيق لنقله إلى دار متخصصة

تم تكثيف الجهود بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي وجمعية رسالة، حيث جارٍ اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل الحالة إلى دار "حياة كريمة" المتخصصة في رعاية كبار بلا مأوى.

توفير الرعاية الشاملة

وأكدت محافظة بورسعيد، في بيان لها، أنه يهدف نقل الحالة إلى توفير أوجه الرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية اللازمة، بما يضمن له حياة كريمة وآمنة.

متابعة مستمرة ودعم كامل

وأكدت محافظة بورسعيد استمرار متابعة الحالة بشكل دوري بعد إيداعها بدار الرعاية، مع تقديم كافة أوجه الدعم، في إطار حرص الدولة على رعاية الفئات الأولى بالرعاية وتحقيق مظلة الحماية الاجتماعية.

محاولات سابقة لإيواء الحالة

وكانت مديرية التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع الجهات المعنية، قامت بإيداع المواطن بإحدى دور رعاية المسنين، إلا أنه غادرها لعدم توافق حالته مع اشتراطات الإقامة، كما تم نقله إلى أحد المستشفيات قبل أن يغادر ويعود للإقامة داخل السيارة مرة أخرى.

