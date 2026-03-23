إعلان

إصابة 5 أشخاص بينهم 3 أطفال في حادث بالوادي الجديد

كتب : محمد الباريسي

12:22 م 23/03/2026

سيارة اسعاف

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تسبب انقلابُ تروسيكل على طريق قرية "اللواء صبيح" العمومي الواصل بمدينة الفرافرة، اليوم الإثنين، في إصابة خمسة بينهم ثلاثة أطفال لم تتجاوز أعمارهم السابعة عشرة.

تفاصيل الحادث وهوية المصابين

كشفت التحقيقات أن اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، تلقّى إخطارًا عاجلًا من إدارة شرطة النجدة بوصول المصابين إلى مستشفى الفرافرة المركزي.

وتبيّن أن ضحايا الحادث هم: محمد رمضان أبو الوفا (15 عامًا)، وحازم رمضان أبو الوفا (12 عامًا)، ومريم رمضان أبو الوفا (17 عامًا)، وفرحة سيد شعبان (16 عامًا)، ونفيسة جاد الله محمد (37 عامًا)، وجميعهم مقيمون بقرية اللواء صبيح التابعة لمركز الفرافرة.

الاستجابة الطبية والإجراءات الأمنية

انتقلت سيارات الإسعاف فور الإبلاغ إلى موقع الانقلاب، وأسرعت بنقل المصابين إلى مستشفى الفرافرة المركزي لتلقّي العلاج اللازم.

وجرى تحرير محضر رسمي بملابسات الحادث، فيما جرى نقل المصابَين الأول والثالث إلى مستشفى جامعة الأزهر بأسيوط لاستكمال العلاج في ظل تخصصات أعلى.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بالأسماء.. إصابة 12 شخصاً في حادث مروع على صحراوي المنيا
أخبار المحافظات

بالأسماء.. إصابة 12 شخصاً في حادث مروع على صحراوي المنيا

سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع ببداية تعاملات الاثنين
اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع ببداية تعاملات الاثنين

صفقة الـ230 مليون جنيه.. "الداخلية" تُحبط تهريب 3 أطنان مخدرات في السويس
حوادث وقضايا

صفقة الـ230 مليون جنيه.. "الداخلية" تُحبط تهريب 3 أطنان مخدرات في السويس
2289 فرصة عمل للشباب.. "العمل" تفتح أبواب التوظيف بـ 9 محافظات
أخبار مصر

2289 فرصة عمل للشباب.. "العمل" تفتح أبواب التوظيف بـ 9 محافظات
لا تتجاهلها.. تحذير من أعراض السرطان الخطيرة
نصائح طبية

لا تتجاهلها.. تحذير من أعراض السرطان الخطيرة

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

ترامب يفجر مفاجأة: أجرينا محادثات مثمرة مع إيران لوقف شامل للحرب
صواريخ إيران تهز "حصن ديمونة".. لماذا فشلت مظلة إسرائيل الدفاعية؟
مواعيد عمل المترو والقطار الخفيف بعد انتهاء إجازة العيد
شهادات الجيران حول مذبحة كرموز: الأم عادت من الخارج بعد إصابتها بالسرطان.. والأبناء تأثروا بها نفسيًا
تحرك حاسم.. إزالة تعديات بـ 21 محافظة وتنفيذ قرارات فورية