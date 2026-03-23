تسبب انقلابُ تروسيكل على طريق قرية "اللواء صبيح" العمومي الواصل بمدينة الفرافرة، اليوم الإثنين، في إصابة خمسة بينهم ثلاثة أطفال لم تتجاوز أعمارهم السابعة عشرة.

تفاصيل الحادث وهوية المصابين

كشفت التحقيقات أن اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، تلقّى إخطارًا عاجلًا من إدارة شرطة النجدة بوصول المصابين إلى مستشفى الفرافرة المركزي.

وتبيّن أن ضحايا الحادث هم: محمد رمضان أبو الوفا (15 عامًا)، وحازم رمضان أبو الوفا (12 عامًا)، ومريم رمضان أبو الوفا (17 عامًا)، وفرحة سيد شعبان (16 عامًا)، ونفيسة جاد الله محمد (37 عامًا)، وجميعهم مقيمون بقرية اللواء صبيح التابعة لمركز الفرافرة.

الاستجابة الطبية والإجراءات الأمنية

انتقلت سيارات الإسعاف فور الإبلاغ إلى موقع الانقلاب، وأسرعت بنقل المصابين إلى مستشفى الفرافرة المركزي لتلقّي العلاج اللازم.

وجرى تحرير محضر رسمي بملابسات الحادث، فيما جرى نقل المصابَين الأول والثالث إلى مستشفى جامعة الأزهر بأسيوط لاستكمال العلاج في ظل تخصصات أعلى.