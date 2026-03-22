حملات بالمنيا تضبط 630 كيلو أسماك فاسدة.. المحافظة تخصص أرقامًا للبلاغات

كتب : مصراوي

03:52 م 22/03/2026
    حملات رقابية بالمنيا
    ضبط أسماك فاسدة بالمنيا

واصلت محافظة المنيا حملاتها الرقابية والمرور الميداني على المخابز والأسواق والمحال التجارية، لضبط منظومة العمل والتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية والتموينية، خلال أيام عيد الفطر المبارك.

ونفذت لجنة حماية المستهلك رقم (49) برئاسة الدكتور محمد على جبر نائب المحافظ، وبمشاركة رئيس مركز ومدينة مغاغة، ونواب رئيس المركز، ومديريات التموين والصحة والطب البيطري والبيئة، حملات تفتيشية موسعة، أسفرت عن تحرير 9 محاضر تموينية، وضبط ومصادرة 630 كجم من الأسماك غير الصالحة للاستخدام الآدمي، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، والتأكد من توافر السلع الغذائية والالتزام بالأسعار المحددة.

حملات على المخابز

كما واصلت اللجنة أعمالها بمركز العدوة، وتم المرور على 14 مخبزًا بلديًا، بالتعاون مع نواب رئيس المركز وأعضاء الإدارة التموينية، وأسفرت الحملات عن تحرير 10 محاضر بالمخابز، تنوعت بين عدم نظافة، ونقص وزن، والتصرف في الدقيق.

أرقام تلقي البلاغات

وأهابت المحافظة بالمواطنين سرعة الإبلاغ عن أي ممارسات احتكارية أو محاولات للتلاعب بالأسعار أو استغلال الظروف الراهنة، من خلال الاتصال على أرقام مركز السيطرة بالمحافظة: 0862342200 و 0862320001، أو إدارة خدمة المواطنين: 01100585052 ، إلى جانب الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك: 19588، أو عبر تطبيق “حماية المستهلك” على الهواتف الذكية، لمواجهة أي مخالفات أو تجاوزات والتعامل الفوري معها، بما يضمن حماية حقوق المواطنين وصون استقرار الأسواق.

حملات رقابية بالمنيا تموين المنيا أخبار المنيا أسواق المنيا

ماذا فعل الخطيب مع لاعبي الأهلي بعد الخروج؟.. إجراءات صارمة
